Presentan moción de vacancia contra la presidenta de Perú

Congresistas de izquierda presentaron una moción de vacancia por permanente incapacidad moral contra Dina Boluarte, quien funge como presidenta de Perú desde el 7 de diciembre de 2022.

En el documentos, los 20 miembros del Congreso que participan en la moción fundan su petición de vacancia contra Boluarte en las continuas protestas luego de que el expresidente peruano Pedro Castillo fuera depuesto, el número de fallecidos durantes los disturbios, la represión policial y de las autoridades así como los estados de emergencia impuestos en los departamentos sureños de Perú, principalmente.

La moción de vacancia recalcó que 15 de las personas que murieron en las más de seis semanas de protestas que ha habido en Perú tenían "herida por proyectil de arma de fuego".

La moción de vacancia debe ser aprobada por 52 votos antes de que pueda ser debatida en el Congreso.

Con esto, ya son cuatro de los últimos cinco presidentes de Perú que han enfrentado una moción de vacancia.

🚨#LOÚLTIMO | Congresista Guillermo Bermejo presenta moción de vacancia contra Dina Boluarte. #LatinaNoticias pic.twitter.com/QlVT4HBi99 — Latina Noticias (@Latina_Noticias) January 25, 2023

Boluarte llama al Congreso a aprobar elecciones anticipadas

Horas antes de ser presentada la moción de vacancia, la presidenta Boluarte hizo un llamado al Congreso para aprobar "lo antes posible" el adelanto de las elecciones generales. El Congreso peruano aún debe entregar su venia final para adelantar las elecciones al 2024.

En una intervención en una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), la presidenta de Perú enfatizó en la necesidad de establecer diálogos para poner fin a las turbulencias en el país, consideradas la peor ola de protestas en al menos dos décadas en Perú.

En su intervención ante la OEA, Boluarte -antes vicepresidenta de Castillo- hizo un llamado a "la paz, el diálogo y la democracia" como el camino para resolver la crisis política que atraviesa Perú, donde se calculan más de 1,000 millones de dólares entre daños y pérdidas en producción.

Los manifestantes piden que las elecciones anticipadas se realicen de inmediato, no dentro de dos años como plantea Boluarte, la liberación de Castillo así como una Asamblea Constituyente.