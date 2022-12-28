Perú aprueba moción contra injerencia de AMLO y más presidentes

El Congreso de Perú aprobó una moción para rechazar la intromisión en asuntos nacionales por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO); el colombiano, Gustavo Petro y otros mandatarios de América Latina.

La moción 5022 obtuvo 61 votos a favor, con la cual los legisladores expresaron su rechazo a “los constantes actos de intromisión en los asientos interno del perú”, por parte de AMLO y demás presidentes.

La moción se aprobó luego de que AMLO, Petro, junto con los presidentes de Bolivia, Luis Arce; y de Argentina, Alberto Fernández dijeran que el exmandatario peruano, Pedro Castillo, había sido “objeto de un tratamiento judicial violatorio”.

Con 61 votos a favor, el #PlenoDelCongreso aprobó la Moción 5022, que propone expresar su rechazo a los constantes actos de intromisión en los asuntos internos del Perú por parte de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, entre otros.| pic.twitter.com/dwHA1UquoI — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) December 28, 2022

El Congreso peruano consideró que las declaraciones de AMLO y los otros presidentes constituyeron “una violación al derecho internacional en perjuicio de Perú”.

Perú expulsa al embajador de México en Lima

Previamente, el Congreso de Perú envió una advertencia al gobierno Méxicano para que dejara de intervenir en los asuntos internos del país.

También llamó a consultas a sus embajadores en México, Colombia, Argentina y Bolivia por la injerencias de sus mandatarios y cuestionar la sucesión presidencial de Perú.

Finalmente, al embajador de México en Lima fue expulsado después de que la ministra de Relacione Exteriores del país andino lo nombrara persona non grata y le dio 72 horas para abandonar Perú.

La ministra peruana explicó que el embajador mexicano aprobó otorgar un salvoconducto a la esposa de Pedro Castillo, cuya familia está en condición de asilo político en la embajada de México.

El primer ministro de defensa de Perú, ALberto Otárola pidió a AMLO que parara de "referirse a Perú porque hemos conseguido con mucho esfuerzo que nuestro país esté en paz y no vamos a permitir que personas que no tienen ninguna relación con el gobierno puedan manifestarse causando incesante intromisión en los asuntos internos".