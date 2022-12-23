Perú: Pedro Castillo está delicado de salud, informa su familia

Pedro Castillo, presidente destituido de Perú, está delicado de salud mientras se encuentra en el penal de Barbadillo cumpliendo la medida de prisión preventiva durante 18 meses por cargos de rebelión y conspiración al intentar destituir al Congreso.

Vilma Vásquez, sobrina de Pedro Castillo, informó a los medios de comunicación que la salud del exmandatario peruano ha ido desmejorando en prisión, también informó a los representantes de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) “sobre la injusticia que se está cometiendo” contra él.

"Está delicado de salud, le hablo por lo que he visto", dijo Vásquez a periodistas luego de la reunión, junto a otros familiares del exmandatario izquierdista, con los miembros de la CIDH en un hotel el distrito residencial de San Isidro

Vásquez refirió que los familiares de Pedro Castillo están sufriendo persecución, aunque no identificó quienes los acosan. "Pedimos que haya justicia y que sea muy transparente todo".

El exmandatario se encuentra recluido en un penal dentro de una base policial, ubicado al este de la ciudad de Lima, donde también se encuentra el expresidente Alberto Fujimori que cumple una condena de 25 años por abusos a los derechos humanos.

|Reuters

¿Qué le pasó a Pedro Castillo?

Pedro Castillo gobernó en Perú casi 17 meses y fue destituido el pasado 7 de diciembre luego de anunciar en un mensaje a la nación que iba a disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial, en una acción fuera del orden constitucional.

El expresidente fue detenido y llevado a prisión, mientras su vicepresidente Dina Boluarte tomó protestas como la nueva mandataria del país.

Este hecho gatilló fuertes protestas pidiendo principalmente elecciones anticipadas, que en casi dos semanas han dejado al menos 22 muertos, según las autoridades.

Pedro Castillo ha negado las acusaciones en su contra de rebelión y conspiración y en un mensaje por Twitter hace unos días solicitó a la CIDH que "interceda" en su caso.

Una misión de la CIDH llegó a Lima desde el martes y se ha reunido con representantes de organismos políticos, sociales, el gobierno y el Congreso para recoger información sobre la crisis.

La esposa de Pedro Castillo y sus dos hijos menores llegaron el miércoles a México, cuyo gobierno les otorgó asilo, una decisión que ha generado una crisis diplomática con Perú.

Como consecuencia por otorgar el asilo político a la familia de Pedro Castillo, el gobierno de Dina Boluarte, anunció la expulsión del embajador mexicano en Lima, quien saldrá del país andino el próximo viernes.

