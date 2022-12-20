Perú expulsa al embajador mexicano; lo nombra persona non grata

Ana Gervasi, ministra de Relaciones Exteriores de Perú, nombró persona non grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy Conesa, y le dio 72 horas para que salga del país, luego de que aprobara el asilo político para la familia del expresidente Pedro Castillo.

La ministra peruana explicó que el embajador mexicano aprobó otorgar un salvoconducto a la esposa de Pedro Castillo, cuya familia está en condición de asilo político en la embajada de México.

“El Gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en el Perú, señor Pablo Monroy Conesa, debido a las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú”, compartió la canciller en su cuenta de Twitter.

Canciller Gervasi: El Gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en el Perú, señor Pablo Monroy Conesa, debido a las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú. pic.twitter.com/h7AkoNri5h — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) December 20, 2022

El ministerio de Perú indicó que el embajador mexicano Pablo Monroy tiene 72 horas para abandonar el país, “esta decisión se sustenta en las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”.

Embajador mexicano otorga asilo político a familia de Pedro Castillo

El embajador mexicano fue nombrado persona non grata luego de que aceptara darle asilo a la esposa y familia del expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra detenido en una prisión de Perú por acusaciones de rebelión.

Lilia Paredes, esposa de Castillo, también es investigada por las autoridades de Perú presuntamente por integrar una red de lavado de dinero en la que también estaría involucrado Pedro castillo.

El prsidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien ha calificado la expulsión de Pedro Castillo como antidemocrática, ha sido el más crítico del nuevo gobierno en Perú y no quiso reconocer a la actual mandataria Dina Boluarte.

México, Argentina, Colombia y Bolivia apoyan al expresidente derrocado y la semana pasada publicaron un comunicado conjunto indicando que Pedro Castillo había sido víctima de "hostigamiento" político desde que asumió el poder el año pasado y exhortaron al nuevo gobierno de Perú a "abstenerse de revertir la voluntad popular expresada" en las urnas.

