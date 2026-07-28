¿Cómo una familia de migrantes japoneses se convirtió en linaje político en Perú? Esta es la historia de los Fujimori

La historia de la familia Fujimori en suelo sudamericano no comenzó con mítines políticos ni campañas electorales, sino en las remotas colinas agrícolas de Kawachi, una humilde aldea de la prefectura de Kumamoto, en el suroeste de Japón. Allí nacieron Naoichi Minami (quien adoptó el apellido Fujimori para continuar el linaje de un familiar sin descendencia) y Mutsue Inomoto, un matrimonio marcado por el rigor, el trabajo duro y la disciplina de sus ancestros.

A comienzos de la década de 1930, impulsados por la crisis económica que asfixiaba al Japón rural y seducidos por los contratos de trabajo agrícola en el exterior, Naoichi y Mutsue abordaron un vapor trasatlántico en busca de un nuevo comienzo. En 1934, la pareja pisó por primera vez el puerto de El Callao, integrándose a la segunda gran ola de la inmigración nikkei en Perú.

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Alberto Fujimori Tenía 51 Años al Asumir la Presidencia del Perú por Primera Vez el 28 de Julio de 1990. pic.twitter.com/E8wqtFs4oI — Liliana Franco (@lilianaf523) July 27, 2026

Fechas clave en el origen de los Fujimori:

• 1934: Naoichi Fujimori y Mutsue Inomoto arriban al puerto de El Callao desde Kumamoto, Japón.

• 1938: Nace Alberto Kenya Fujimori Inomoto en Miraflores, Lima, durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

• 1940: La familia sufre la ola de saqueos antijaponeses en la capital peruana.

• 1957: Alberto ingresa a la Universidad Nacional Agraria La Molina, iniciando el ascenso académico de la familia.

Los primeros años en Lima: Trabajo, disciplina y hostilidad

El destino inicial de los Fujimori no fue la capital, sino los campos agrícolas de las afueras de Lima y del norte del país, donde laboraron bajo duras condiciones en el cultivo de caña y algodón. Tras cumplir sus contratos laborales, la pareja logró ahorrar lo suficiente para mudarse a la zona metropolitana e instalarse en el distrito de Miraflores, donde Naoichi abrió una humilde sastrería y posteriormente una reencauchadora de llantas y una florería.

El 28 de julio de 1938 —coincidiendo con el aniversario de la independencia peruana— nació en la capital su primer hijo varón, a quien bautizaron como Alberto Kenya Fujimori Inomoto. Crecer en el Perú de los años cuarenta no fue sencillo para la familia: en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad peruano-japonesa enfrentó una feroz ola de discriminación, confiscación de bienes y saqueos por parte de sectores locales. A pesar de que muchas familias nikkei fueron deportadas a campos de internamiento en Estados Unidos, los Fujimori lograron permanecer en Lima, manteniendo un perfil bajo y enfocado exclusivamente en el trabajo manual y la educación de sus cuatro hijos.

Así comenzó el clan Fujimori

La rigidez del hogar encabezado por Mutsue Inomoto catapultó el rendimiento académico de sus hijos. Alberto Fujimori destacó rápidamente por su habilidad para las matemáticas, graduándose con honores en la Gran Unidad Escolar Alfonso Ugarte y obteniendo posteriormente el primer puesto de su promoción como ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional Agraria La Molina.

Para la década de 1970, la familia ya disfrutaba de una sólida posición en la clase media intelectual de la capital:

Trayectoria universitaria: Alberto Fujimori completó maestrías en Estados Unidos y Francia, convirtiéndose en decano y, más tarde, en rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina, además de presidir la Asamblea Nacional de Rectores.

Matrimonio con la dinastía Higuchi: En 1974, Alberto contrajo matrimonio con Susana Higuchi Miyagawa, una destacada ingeniera civil de ascendencia japonesa cuya familia contaba con prósperos negocios inmobiliarios en Lima.

La nueva generación: De esa unión nacieron cuatro hijos: Keiko Sofía, Hiro Alberto, Sachie Marcela y Kenji Gerardo, quienes crecerían bajo el halo de la exposición pública.

1992: Alberto Fujimori y Jaime Paz



2026: Keiko Fujimori y Rodrigo Paz



No todos los días coinciden dos dinastías políticas, padres e hijos llegando a la presidencia. pic.twitter.com/cIBfW1zDUI — Luvina🍥 (@LuvinaPE) July 28, 2026

El primer Fujimori presidente

El punto de inflexión definitivo para el apellido Fujimori ocurrió en 1989. Aprovechando la devastadora crisis hiperinflacionaria y el avance del terrorismo de Sendero Luminoso, Alberto Fujimori fundó el movimiento independiente Cambio 90. Con una estrategia populista que apelaba al "chinito trabajador" ajeno a las élites tradicionales, logró lo impensable: derrotar al afamado escritor Mario Vargas Llosa en las elecciones presidenciales de 1990.

El ingreso de la familia al Palacio de Gobierno redefinió la historia contemporánea del Perú. Tras una convulsa década de gobierno marcada por el "autogolpe" de 1992, la pacificación nacional y sonados escándalos de corrupción, el matrimonio entre Alberto y Susana Higuchi se quebró dramáticamente en 1994. A sus 19 años, la primogénita Keiko Fujimori asumió el rol oficial de primera dama del país, iniciando un liderazgo político propio que tres décadas después ha consolidado la vigencia de la estirpe fundada por aquellos humildes agricultores de Kumamoto.