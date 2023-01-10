Perú decreta toque de queda tras 18 muertos por protestas

Perú decretó toque de queda durante tres días en Puno, estado fronterizo con Bolivia, que se convirtió en el foco de violentas protestas donde se registrarin 17 civiles muertos y un policía quedó calcinado en su patrulla.

La suma de víctimas mortales aumentó a 39 civiles desde diciembre, cuando iniciaron las protestas en varias localidades del país por la destitución del expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra detenido acusado de rebelión.

El Ministro Alberto Otárola indicó que se aprobó un decreto supremo de “inmovilización social obligatoria en Puno por el plazo de tres días desde las 20:00 horas hasta las 4:00 horas”.

Otárola manifestó que el gobierno de Perú no se opone a las protestas, pero que el Estado tiene la obligación de salvaguardar el orden público tras la actuación de "violentistas" financiados con dinero "oscuro" de la minería ilegal y el narcotráfico.

Disturbios en el sur de Perú 🇵🇪 por nuevas protestas



El aeropuerto de Juliaca tuvo que suspender vuelos por enfrentamientos entre manifestantes y la policía.



Cerca de 30 personas han muerto desde que estallaron las protestas contra el gobierno de #DinaBoluarte en diciembre. /ir pic.twitter.com/iK7idW7j1O — DW Español (@dw_espanol) January 7, 2023

El gobierno de Perú informó que el lunes se reportó la peor jornada de protestas debido a la cantidad de muertos, además de 68 civiles heridos y 75 policías, la mayoría de ellos por lesiones de balas o perdigones.

Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, una nueva Constitución y la liberación de Pedro Castillo, que cumple una prisión preventiva de 18 meses.

Policía murió calcinado en protestas de Perú

Las autoridades de Perú confirmaron la muerte de un policía, quien perdió la vida calcinado en su patrulla. La muerte del policía se produjo horas después de los violentos disturbios, que incluyó saqueos en la noche del lunes de algunos negocios en Puno.

🚨 #AlertaADN

Nueva jornada de protestas violentas en Perú 🇵🇪 contra la presidenta Dina Boluarte. Reportan bloqueos carreteros en las regiones de Puno, Arequipa y Cusco pic.twitter.com/srEZzCsJqc — adn40 (@adn40) January 4, 2023

El Ministerio de Interior de Perú confirmó el primer policía muerto durante las protestas, luego del ataque de desconocidos en Puno a un vehículo de las fuerzas de seguridad en la madrugada del martes. La unidad fue incendiada. Otro policía quedó herido.

"Se le está practicando la necropsia para identificar plenamente la forma y circunstancias en que ha sido lastimado, prácticamente calcinado", dijo el jefe de la policía a la televisora local Canal N.

