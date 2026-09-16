VIDEO | ¿Qué pescado es? Hallan torpedo flotando en aguas de Baja California

Un grupo de pescadores en Baja California encontró un torpedo mientras realizaba pesca de marlín el martes 15 de septiembre de 2026. El extraño objeto estaba flotando en el agua.

Los tripulantes de una lancha de pesca grabaron el peculiar hallazgo y lo difundieron en redes sociales. Además, reportaron las coordenadas ante el peligro potencial para otras embarcaciones.

¿Representa un peligro el torpedo encontrado por pescadores?

Personal de la Secretaría de Marina acudió a la zona para resguardar el objeto. Los expertos de la Segunda Zona Naval se llevaron el torpedo para inspeccionarlo.

Los reportes preliminares indican que, aunque sí se trata de un torpedo, este es sólo para prácticas, posiblemente de origen estadounidense y sin carga explosiva.