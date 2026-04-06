Lo que debía ser un alivio para las familias que viven del mar en Tabasco se ha transformado en un escenario de reclamos y frustración. La entrega de apoyos de 15 mil pesos anunciada por la Presidencia de la República comenzó a dispersarse, pero con un sesgo que dejó fuera a cientos de trabajadores reales: la ayuda solo llegó a los inscritos en el padrón de BienPesca, ignorando a los pescadores libres y a quienes sufrieron daños directos en su equipo.

Este lunes, un grupo de pescadores del poblado Pailebot, en Cárdenas, irrumpió en las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente para exigir una explicación. Denuncian que el censo fue una simulación que favoreció a personas ajenas a la actividad, mientras los patrones de lancha y sus redes rotas siguen en el olvido.

"Metieron gente que no sabe qué es una marea": El censo bajo sospecha

El testimonio de los afectados es desgarrador y apunta a una corrupción operativa en el registro. Los pescadores de Cárdenas aseguran que el personal encargado de las listas no hizo el trabajo de campo y permitió el registro de personas que jamás han pisado una embarcación.

Pescadores de Tabasco denuncian censo falso y exclusión en entrega de apoyos BienPesca

“Si les preguntaran de qué se trata una pesca o una marea, no van a saber. Metieron gente que no es, por eso está sobrepoblado el padrón”, denunció uno de los pescadores afectados. La crítica es directa hacia la logística de BienPesca, acusándolos de no validar quiénes son los verdaderos trabajadores que enfrentaron pérdidas materiales y redes destrozadas.

El "filtro" de BienPesca deja en la ruina a los pescadores libres

Para los pescadores del poblado Pailebot, el reclamo no es por una "ayuda de gobierno" gratuita, sino por la reparación de un daño que ellos no buscaron. Aseguran que, a diferencia de lo que dicta el discurso oficial, ellos no buscan que el gobierno los mantenga, sino que se les tome en cuenta por el impacto real en su sustento diario.

“Nosotros hemos trabajado limpiamente sin estar pidiendo nada, pero ahorita sí pedimos porque nos vemos bastante afectados y el apoyo no cayó al pescador realmente”, sentenciaron. Mientras tanto, 3 mil 200 beneficiarios oficiales reciben el recurso bajo la sombra de la duda, dejando a los hombres del mar en una pausa forzada, sin redes para trabajar y sin el dinero prometido para recuperarlas.

