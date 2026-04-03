¿Sin pesca? La crisis ambiental desatada por un derrame de petróleo ya golpea directamente el bolsillo de cientos de familias. En el poblado de Pailebot, pescadores reportan una caída de hasta el 90% en la producción pesquera, tras la contaminación provocada por un derrame de hidrocarburo en las costas de Tabasco.

De acuerdo con testimonios recabados en la zona, la situación se ha agravado en plena Semana Santa 2026, una de las épocas más importantes del año para la venta de productos del mar.

¿Qué está pasando con la pesca en Tabasco?

Pescadores locales aseguran que la actividad ha sido: “golpeada de forma brutal” por la contaminación del hidrocarburo. Durante recorridos de Azteca Noticias en la zona, se observó que:

Las capturas han disminuido entre 85% y 90%



Redes de pesca quedaron contaminadas con hidrocarburo



La presencia de especies marinas es cada vez menor.



“Antes regresábamos con producto suficiente, hoy prácticamente no hay pesca”, relatan trabajadores del mar que continúan saliendo diariamente pese a las adversidades.

Trabajo diario pese a la crisis.



Así salen pescadores y pescadoras en Tabasco: colocan sus redes y regresan horas después, pero la realidad es dura… la producción ha caído hasta 90%.



El derrame de hidrocarburo golpeó de lleno la actividad pesquera en plena Semana Santa, la… pic.twitter.com/ScRWunbPHF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026

Derrame de hidrocarburo: ¿Cómo afecta esto a las familias?

La pesca es el principal sustento en comunidades costeras de Tabasco. Por ello, la caída en el sector ha generado una crisis económica inmediata. Familias enteras dependen de esta actividad, y la falta de ingresos ha obligado a muchos a:

Reparar o fabricar nuevas redes

Reducir gastos básicos

Buscar alternativas temporales de ingreso.

A pesar del panorama, los pescadores siguen trabajando todos los días, en un intento por mantener a flote la economía familiar.

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¿Qué dicen las autoridades sobre la contaminación en costas de Tabasco?

Hasta el momento, pescadores denuncian que no se ha realizado una limpieza efectiva de las playas afectadas, pese a la magnitud del daño.

En México, la atención de este tipo de incidentes suele involucrar a instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a Petróleos Mexicanos, responsables de la supervisión ambiental y la gestión de hidrocarburos.

Sin embargo, los trabajadores del mar aseguran que siguen esperando acciones concretas que permitan recuperar la actividad pesquera.

Catástrofe ambiental: derrame de hidrocarburo ya devora 933 km de costa en 4 estados

Expertos advierten que los derrames de hidrocarburos pueden generar:

Daños prolongados en ecosistemas marinos

Reducción de biodiversidad

Afectaciones económicas sostenidas.

La recuperación puede tardar meses e incluso años, dependiendo de la magnitud del incidente; mientras tanto, en las costas de Tabasco, la rutina no se detiene. Redes al mar, esperanza en alto y la incertidumbre creciendo.

