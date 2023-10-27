Pacientes con cáncer quedan atrapadas por paso del huracán “Otis” en Acapulco

Cerca de 42 pacientes de la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM) se encuentran atrapadas en un hotel en Acapulco, tras el impacto del huracán “Otis” en Guerrero.

De acuerdo con la información proporcionada por FUCAM, las 42 pacientes, así como las cinco personas de apoyo que las acompañaban durante el viaje, quedaron atrapadas en el Hotel Park Royal, ubicado en Costera Guitarrón 110, Guitarrón de Acapulco.

Al momento, el acceso al hotel se encuentra bloqueado desde la madrugada del miércoles 25 de octubre, luego de paso “Otis” como huracán categoría 5.

Pacientes viajaron a Acapulco para estimular su recuperación

Se trata de mujeres que terminaron tratamientos de cáncer de mama y acudieron a un viaje que serviría para estimular su recuperación. De momento, se encuentran estables, pero algunas tienen otras enfermedades como diabetes. De ahí que FUCAM solicite apoyo urgente para lograr su rescate.

La Fundación de Cáncer de Mama explica que los medicamentos que llevaban estaban contemplados que alcanzarían hasta este jueves 26 de octubre, fecha en que regresarían a la Ciudad de México; sin embargo, tras el paso del huracán “Otis” se ha imposibilitado su regreso a la capital del país.

41 pacientes de la Fundación de Cáncer de Mama están atrapadas en un hotel en #Acapulco, tras el paso del huracán #Otis



Se trata de #mujeres que terminaron tratamientos de dicho padecimiento y acudieron a un viaje que serviría para estimular su recuperación. pic.twitter.com/v0tlwMqnp8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

VIDEOS: Desde el aire, muestran el impacto de “Otis” en Acapulco

¡Acapulco Diamante está destruido! A casi 48 horas del desastre, los daños por el paso de “Otis” en Guerrero continúan impactando, pues la zona luce completamente destruida.

Las fuertes imágenes fueron tomadas por un dron de Fuerza Informativa Azteca (FIA) y captan por completo la devastación de hoteles, viviendas, negocios, tiendas departamentales e incluso bares o antros, pues nadie se salvo del impacto del huracán categoría 5.

El huracán dejó sin electricidad, telefonía e internet a la ciudad, lo que ha dificultado la comunicación y la ayuda a los afectados.

En tanto, el apoyo de las autoridades ha brillado por su ausencia, porque no solo en Acapulco, sino otras zonas de Guerrero también se han visto afectadas, sin que hasta el momento se brinda ayuda oportuna a los habitantes.