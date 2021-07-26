Pink ofrece pagar multa de selección noruega de handball

La cantautora Pink se volvió fanática del "acto de rebeldía" realizado por la selección noruega de handball y dijo estar dispuesta a pagar la multa que el equipo recibió por no usar bikini durante el torneo europeo de la especialidad.

La semana pasada, la Federación Europea de Handball (EHF) multó a la selección noruega por un total de mil 500 euros, afirmando que las seleccionadas compitieron con "ropa inadecuada" al usar shorts de licra similares a los que usan los competidores masculinos durante el Torneo Europeo de Handball de playa 2021.

Sobre esta situación, la intérprete de "Just Give Me a Reason" dijo sentirse orgullosa de la actitud de las jugadoras y su protesta contra las reglas sexistas acerca del uniforme.

La Federación Europea de Handball debería ser multada por sexismo. Muy bien por ustedes, damas. Estaré encantada de pagar la multa por ustedes. Sigan adelante

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up. — P!nk (@Pink) July 25, 2021

Por su parte, la selección noruega de handball mostró su gratitud a Pink y compartió su agradecimiento a través de sus historias de Instagram con una captura de pantalla del mensaje de la estrella y la frase "¡Muchas gracias por el apoyo!"

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¿Por qué multaron a la selección noruega?

Las jugadoras de la selección noruega de handball fueron multadas porque disputaron un partido con un uniforme diferente al solicitado en el reglamento de competencia.

Las jugadoras utilizaron shorts de licra que cubrían desde la parte baja de su abdomen hasta la parte superior del muslo.

La prenda presentada por las jugadoras fue diferente a la especificada en el reglamento de competencia, donde se especifica que las mujeres deben vestir un bikini con un ancho lateral máximo de 10 centímetros, ajuste ceñido y corte en ángulo ascendente hacia arriba en la parte superior de la pierna.

Las jugadoras señalaron que los bikinis eran sexistas y poco cómodos para la práctica de este deporte, por lo que desde antes de que iniciara el torneo solicitaron a la EHF que les permitieran usar un uniforme más cómodo, pero la solicitud fue rechazada. Finalmente, las jugadoras decidieron usar el uniforme de su elección y recibieron una multa después del partido.

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