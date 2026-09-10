Moscas en la casa... y en la escuela: Protestan por planta de moscas estériles contra el gusano barrenador en Chiapas

Las afectaciones por el gusano barrenador llevaron a las autoridades a producir moscas estériles para contrarrestar dicha plaga. No obstante, la producción de estos insectos está afectando a habitantes de Metapa de Domínguez, en Chiapas.

Por qué protestan los vecinos de Metapa de Domínguez contra la planta de moscas estériles

Debido a ello, padres de familia y alumnos cerraron los accesos principales a una planta productora de moscas estériles durante el 9 de septiembre de 2026, ya que afirman que la producción genera olores muy intensos.

Los vecinos aseguran que ello afecta principalmente a los alumnos de una escuela secundaria ubicada en las cercanías, así como al resto de la comunidad del municipio.

Impacto en escuelas y comunidades por malos olores en la planta

De acuerdo con los pobladores, durante la producción de las moscas estériles se liberan olores muy fuertes que han impactado directamente a los alumnos de la secundaria cercana y a la comunidad en general. Los manifestantes sostienen que esa situación representa un riesgo para sus familias y por eso se niegan a levantar el bloqueo.

Cuánto se invirtió en la planta binacional contra el gusano barrenador

La planta de moscas estériles para el combate del gusano barrenador comenzó a operar el 27 de junio. Se trata de un proyecto binacional México-Estados Unidos, con una inversión mayoritariamente del Gobierno de Estados Unidos que supera los 60 millones de dólares.

Su objetivo es producir más de 100 millones de moscas estériles por semana para enfrentar al gusano barrenador, plaga que ha afectado a miles de productores en más de 25 estados del país.

Cuál es el estatus de la producción y qué piden los manifestantes

Hasta el momento, la producción de la planta se encuentra detenida. No se ha extraído producto de la instalación ni se han realizado liberaciones de moscas. Aunque se han llevado a cabo reuniones entre autoridades y pobladores, no existe un acuerdo: los vecinos centran su demanda en la reubicación de la planta, mientras los responsables del proyecto binacional aseguran que, a largo plazo, podrían reducir las emanaciones.

Qué son las moscas estériles y cómo combaten las plagas

Las moscas estériles ayudan a combatir al gusano barrenador, plaga que afecta al ganado e incluso a las mascotas, la cual es propagada por moscas.

En instalaciones especializadas, las larvas de moscas son expuestas a radiación gamma para que sean estériles. Después son liberadas.

Las moscas silvestres luego se aparean con las moscas estériles y los huevos no nacen. Debido a que las moscas que propagan el gusano barrenador sólo se aparean una vez, la plaga se extingue de forma gradual, explica el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

