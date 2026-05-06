Gusano barrenador llega a CDMX: confirman caso en perrito en Tlalpan

Autoridades del gobierno de México confirmaron la existencia de un caso de gusano barrenador en un perro en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

La confirmación del caso fue hecha este 5 de mayo de 2026 a través de un reporte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

El gusano barrenador: la plaga que enfermó a México

¿Qué es el gusano barrenador?

La miasis por gusano barrenador es una infestación producida por larvas de mosca que se alimentan de tejido vivo de los mamíferos y rara vez de las aves, explica el Senasica.

Existen dos especies de mosca que causan esta miasis: la mosca del nuevo mundo (Cochliomyia hominivorax) y la mosca del viejo mundo (Chrysomya bezziana).

La infestación se da cuando una mosca deposita sus huevos en la herida superficial de un mamífero, entre 12 y 24 horas después las larvas eclosionan y se alimentan de tejido vivo durante 4 a 8 días, una vez desarrolladas caen al suelo para transformarse en pupas, emergiendo de 7 a 10 días después como moscas.

¿Qué se sabe del caso de gusano barrenador detectado en perro en CDMX?

El día 26 de abril, a través de las líneas de emergencia, se recibió un reporte de miasis en un canino, mismo que fue ingresado a una clínica veterinaria, ubicada en Topilejo en la alcaldía de Tlalpan.

Un veterinario encargado del caso realizó el reporte tras detectar miasis en la base de la oreja izquierda de un dóberman de 12 años de edad, herida causada por pelea entre congéneres.

¿Perros de CDMX están en peligro por caso de gusano barrenador?

El Senasica aseguró que no se han detectado casos secundarios y se trata de un caso aislado. Por ahora no informó de la existencia de un riesgo para más perros en la alcaldía o en la CDMX.

Al respecto publicó que ante la detección del primer caso de gusano barrenador en un perro en CDMX, se implementó una estrategia de contención en la zona y se realiza la aplicación de medidas contraepidémicas.

Explicó que el caso sigue en periodo activo, pero el perro se encuentra bajo supervisión, control y atención veterinaria, pero se han tomado las siguientes acciones:



Se reforzaron las acciones de vigilancia epidemiológica pasiva y activa



Ejecución de investigación retrospectiva y prospectiva



Desinfestación de la vivienda en la que habitaba el canino



Brigadas para rastreo epidemiológico en las alcaldías aledañas



Encuestas epidemiológicas casa por casa

