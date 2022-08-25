Desconectan planta nuclear de Zaporiyia de la red eléctrica de Ucrania

Autoridades de Ucrania informaron este jueves que la planta nuclear de Zaporiyia fue desconectada de la red eléctrica nacional, luego de ser blanco de ataques rusos recientemente.

“Los dos reactores en funcionamiento de la central fueron desconectados de la red. En consecuencia, las acciones del invasor acarrearon la desconexión total de la planta nuclear de Zaporiyia de la red eléctrica por primera vez en su historia”, informó a través de telegram el gobierno ucraniano.

La decisión se tomó debido a que se reportó un incendio cercano, lo que generaba un riesgo. Un portavoz de la central nuclear aseguró que el incendio fue el resultado de los disparos de las tropas rusas.

“Repito, el incendio comenzó como resultado de los disparos de las fuerzas de la Federación Rusa en dirección a la planta de energía”.

|Reuters

En tanto, algunas personas dijeron sentirse preocupadas por las consecuencias “potencialmente desastrosas si la planta nuclear fuera alcanzada por proyectiles rusos”.

El Ministerio de Defensa de Rusia culpó a los saboteadores ucranianos de un ataque en el sitio de la planta de energía nuclear de Zaporiyia, calificándolo de "provocación monstruosa".

Las autoridades de Ucrania aseguraron que aunque la planta nuclear está protegida con una cubierta de hormigón, un ataque podría provocar un accidente “bastante grave, no al nivel de Chernobyl sino al nivel de Fukushima”.

La planta nuclear de Zaporiyia es la más grande de Europa

Actualmente, la planta nuclear de Zaporiyia es considerada la más grande de Europa y desde que comenzó la guerra, Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente en repetidas ocasioes de disparar contra las instalaciones.

La planta de energía nuclear de Zaporiyia en Ucrania, la más grande de su tipo en Europa, fue capturada por Rusia en marzo, poco después de que el presidente Vladimir Putin ordenara el ingreso de decenas de miles de soldados a Ucrania en lo que llamó una "operación militar especial".

Las autoridades ucranianas realizaron simulacros de respuesta a desastres el 17 de agosto luego de repetidos bombardeos en la planta nuclear Zaporiyia ocupada por Rusia.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el 18 de agosto la desmilitarización de la gran planta nuclear en poder de Rusia en la región de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, y dijo que estaba muy preocupado por la situación dentro y alrededor de ella.

