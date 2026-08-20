Asignación mixta y “mejores perdedores": Así funcionará el nuevo reparto de plurinominales en Zacatecas

A semanas de que arranque de manera oficial el proceso electoral de 2027, el Congreso del Estado de Zacatecas aprobó un ajuste normativo a la fórmula de asignación de diputaciones de representación proporcional, los plurinominales. La modificación fue integrada de último momento mediante una reserva en el Pleno local e introduce un esquema mixto que redistribuye los criterios para acceder a las curules del recinto legislativo.

Aquí te explicamos punto por punto cómo funcionará este nuevo modelo, cómo se repartirán las curules y cuáles son las implicaciones de aplicar la fórmula de los "mejores perdedores".

La fórmula de distribución: De 30 curules a la regla de 6 y 6

El Congreso del Estado de Zacatecas está integrado por un total de 30 diputaciones locales:



18 curules de mayoría relativa: Se eligen de manera directa en los urnas mediante el voto por distrito.

Se eligen de manera directa en los urnas mediante el voto por distrito. 12 curules de representación proporcional: Se reparten en una circunscripción estatal de acuerdo con el porcentaje general de votación que obtiene cada partido político.

La reforma aprobada no modifica el número de escaños, pero sí cambia la forma en que cada partido ocupa esas 12 plazas de representación proporcional:



6 curules por listas de representación proporcional: Se seguirán asignando a través de las listas plurinominales de circunscripción estatal presentadas de forma cerrada por las dirigencias de los partidos políticos. 6 curules por "mejores perdedores": Se asignarán a aquellas candidaturas de mayoría relativa que, no habiendo ganado su distrito de forma directa, hayan obtenido los mejores porcentajes de votación válida emitida a favor de su propio partido.

El Congreso de #Zacatecas, dominado por #Morena, aprobó una nueva Reforma Electoral.



La modificación cambia la forma en que se repartirán las diputaciones plurinominales: la mitad será mediante listas de partido y la otra mitad entre los segundos lugares más votados.



El… pic.twitter.com/cUJLOrFhfr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 17, 2026

Los riesgos sobre las modificaciones en diputados plurinominales de Zacatecas

Quienes respaldaron la modificación, entre ellos liderazgos locales del bloque mayoritario e integrantes del gobierno estatal encabezado por David Monreal, sostienen que la inclusión de la figura de "mejores perdedores" incentiva la competitividad territorial. Bajo esta perspectiva, el mecanismo busca vincular el acceso a una curul plurinominal al trabajo de campaña realizado directamente en las urnas por cada candidatura distrital, disminuyendo el peso exclusivo de las listas cerradas de partido.

Sin embargo, especialistas en análisis electoral y diputados de oposición señalan que esta modalidad también conlleva riesgos:



Incentivo a estructuras dominantes: La modalidad de "mejores perdedores" tiende a beneficiar a las fuerzas políticas que cuentan con estructuras territoriales amplias o gubernamentales, ya que sus candidaturas en distritos no ganados suelen mantener promedios de votación más elevados en comparación con partidos de menor estructura, como es el caso de Morena.

La modalidad de "mejores perdedores" tiende a beneficiar a las que cuentan con estructuras territoriales amplias o gubernamentales, ya que sus candidaturas en distritos no ganados suelen mantener promedios de votación más elevados en comparación con partidos de menor estructura, como es el Efectos en la cohesión de alianzas: El mecanismo altera la rentabilidad de las candidaturas comunes o coaliciones para los partidos de menor porcentaje de votación, los cuales dependen en mayor medida de la lista cerrada de representación proporcional para asegurar presencia parlamentaria.

La aprobación del dictamen provocó divisiones inmediatas en el bloque oficialista local. La dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) manifestó su rechazo al acuerdo, lo que derivó en la expulsión de sus tres legisladores locales tras votar a favor de la propuesta. Por su parte, el PT votó en contra, evidenciando las discrepancias de los aliados frente a reglas que modifican el peso de sus listas internas.