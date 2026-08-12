“Enfermo de poder": Sube de tono la discusión entre Morena y PT en Zacatecas y las críticas a David Monreal

El conflicto político que sacude al oficialismo en Zacatecas escaló a niveles inéditos de confrontación, amenazando con fracturar de forma definitiva la coalición rumbo a los comicios de 2027. La diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, arremetió de manera contundente contra el gobernador de Morena, David Monreal Ávila, a quien tildó de "cara dura, sinvergüenza, corrupto e incompetente".

La disputa comenzó luego de que el gobernador de Morena, David Monreal Ávila, descalificara el grave accidente que sufrió el equipo de la senadora Geovanna Bañuelos, insinuando públicamente que se trató de un "autoatentado" y cuestionando "en qué andaban metidos".

La alianza Morena-PT está naufragando. Los reclamos de Lilia Aguilar en contra de David Monreal subieron de tono y lo acusó de incompetente, corrupto y enfermo de poder.



Dudo que la alianza llegue a 2027. pic.twitter.com/jKYVLhXeWC — Vero Islas (@LOVREGA) August 12, 2026

"Es el penúltimo peor gobernador": Acusan uso del poder para beneficiar a su candidata

Durante un encendido pronunciamiento, Lilia Aguilar descalificó tajantemente las insinuaciones del gobernador sobre el supuesto "autoatentado". Aguilar enfatizó que el ataque contra la camioneta de Bañuelos responde a que la senadora encabeza las encuestas en Zacatecas, lo que habría detonado una "enfermiza obsesión" del gobernador por descarrilar su proyecto y favorecer a una aspirante afín a su grupo político.

A nosotros sus dichos no nos afectan, nos benefician. Es usted el penúltimo peor gobernador de la República; en Zacatecas no he escuchado un solo buen comentario de usted, de su incapacidad y de sus malas mañas para ejercer corrupción", sentenció la congresista petista.

Del señalamiento de "autoatentado" al colapso de la alianza

El origen del quiebre institucional se remonta al momento en que David Monreal puso en duda el atentado y la propia Geovanna Bañuelos llevó la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para desmontar la versión de un simple accidente de tránsito.

Según los testimonios ministeriales, un sujeto a bordo de una motocicleta realizó maniobras premeditadas contra la camioneta hasta hacerla volcar. Mientras los liderazgos del PT recriminan a Monreal la falta de empatía y le recuerdan que su llegada a la gubernatura se consolidó gracias al respaldo de sus votos, las acusaciones de "autoatentado" y la descalificación mutua dejan la alianza entre Morena y el PT al borde de la ruptura en la entidad.