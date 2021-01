Tara Gins es expulsada del equipo de ciclistas, tras posar en Playboy

Tara Gins, una ciclista profesional, denunció en redes sociales que fue expulsada del equipo deportivo sub-23 que iba a dirigir, tras su sesión fotográfica en la revista para caballeros Playboy.

“Tenía un acuerdo para empezar a trabajar en un equipo masculino, en el que entrenaría con jóvenes ciclistas y de élite. Era algo que esperaba y que siempre había querido hacer, pero alguien ha creado un problema por unas fotos mías”, denunció Gins en sus redes sociales.

La desportista manifestó que “eran fotos que no hacen daño a nadie. Al parecer, ahora son demasiado inapropiadas para trabajar con corredores. Parece que una foto es más importante que las capacidades o la experiencia”, mientras aseguró que no le importa lo que ha pasado, porque “probablemente sea lo mejor”.

Tara Gins también dijo que en el mundo del ciclismo hay situaciones incómodas que tuvo que enfrentar, algunas referentes a su aspecto.

“Una vez un mecánico se metió en la ducha conmigo después de un entrenamiento. Otra vez me besó alguien del equipo y tuve que apartar a esa persona de mí. Tuve comentarios muy inapropiados de los jefes de equipo sobre mi aspecto, sobre mi peso, sobre lo que no me harían si tuviera un aspecto diferente”.

¿QUIÉN ES TARA GINS?

La ciclista de 30 años ha dedicado los últimos años de su vida al deporte profesional, pues desde el 2016 ha participado en diferentes equipos de máxima categoría en el ciclismo femenil.

En equipos de Lares Woewdeals, Healt Mate y Memorial Santos.

AGRADECE MUESTRAS DE APOYO

Tara Gins agradeció las muestras de apoyo, principalmente de medios europeos que han retomado su historia, así como varios usuarios de redes sociales, quienes la respaldan y consideran injusto que no haya recibido el empleo tras modelar en Playboy.