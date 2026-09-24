72 horas retenido: policía termina pidiendo perdón tras disparar contra topil en Oaxaca

Tras permanecer 72 horas retenido, el policía estatal Antonio Monte Rubio fue liberado por autoridades de San Dionisio Ocotepec, Oaxaca, luego de ofrecer una disculpa pública y reconocer que disparó durante un forcejeo con integrantes de la policía municipal.

El agente explicó que llevaba un cartucho en la recámara de su arma larga y que, durante el forcejeo, se accionó un disparo. “Yo acepto mi error y de manera pública les pido una disculpa”.

El incidente ocurrió la noche del viernes 18 de septiembre, en el crucero que comunica a San Dionisio Ocotepec con la carretera federal 190.

¿Qué pasó con el topil que recibió el disparo?

De acuerdo con autoridades de la comunidad, el topil de vara Oliverio Martínez García se encuentra estable luego de presentar un rozón de bala durante el presunto enfrentamiento.

La liberación del policía se concretó después de que habitantes aceptaron negociar con delegados de paz del Gobierno de Oaxaca, con la intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

La titular del organismo, Elizabeth Lara, señaló que debe tomarse en cuenta que la comunidad se rige bajo su sistema normativo interno y destacó que existe disposición del Cabildo para resolver la situación. “No debemos echar de lado que este pueblo se conduce bajo el sistema normativo interno”.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que el agente fue liberado mediante el diálogo con habitantes de San Dionisio Ocotepec. Hasta el momento, el Gobierno de Oaxaca no ha explicado públicamente cuál fue el motivo de fondo por el que el policía estatal fue retenido.

¿Qué es un topil en Oaxaca?

Un topil es una persona que cumple funciones de servicio y vigilancia dentro de una comunidad indígena que se organiza mediante sistemas normativos internos. Sus tareas pueden incluir apoyar en la seguridad, participar en rondines y colaborar con las autoridades comunitarias.

El cargo forma parte de las formas tradicionales de organización de distintas comunidades de Oaxaca y sus funciones pueden variar dependiendo de las normas y acuerdos de cada localidad.