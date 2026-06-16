Cansados de la tala, pobladores incendian camionetas y bloquean la México-Toluca

La molestia por la tala clandestina escaló este lunes en Ocoyoacac, Estado de México. Habitantes de San Pedro Atlapulco bloquearon la carretera México-Toluca y prendieron fuego a dos camionetas que, según denuncian, eran utilizadas para transportar madera obtenida ilegalmente.

La protesta provocó un fuerte caos vial tanto en la carretera libre como en la autopista México-Toluca, afectando a miles de automovilistas que se dirigían hacia Toluca o la Ciudad de México.

¿Por qué bloquearon la carretera México-Toluca?

De acuerdo con los reportes de la comunidad, los pobladores localizaron a presuntos talamontes en la zona boscosa y retuvieron varias camionetas supuestamente vinculadas con estas actividades.

Tensión en San Pedro Atlapulco, municipio de Ocoyoacac, en el Edomex.



Pobladores decomisan e incendian tres camionetas ligadas a presunta tala clandestina.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/18AdNUgDia — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 16, 2026

La movilización se concentró a la altura del kilómetro 32, en el paraje conocido como El Zarco. Ahí, dos de las unidades fueron incendiadas como parte de la protesta para exigir una respuesta inmediata de las autoridades.

Los comuneros aseguran que desde hace meses han solicitado apoyo para frenar la tala ilegal que afecta los bosques de La Marquesa y Ocoyoacac.

Según su versión, las denuncias ante instancias municipales, estatales y federales no han generado acciones suficientes para detener la devastación forestal, lo que incrementó la inconformidad entre los habitantes.

¿Cómo afecta el bloqueo en la México-Toluca?

La protesta mantiene afectaciones en ambos sentidos de la vialidad, una de las más importantes para conectar el Valle de Toluca con la Ciudad de México.

Las autoridades recomiendan a los conductores anticipar sus traslados, buscar rutas alternas y mantenerse atentos a la evolución de la situación, ya que la circulación continúa complicada. La tala clandestina se ha convertido en uno de los principales conflictos ambientales en esta región del Estado de México.

Durante los últimos meses se han registrado protestas, cierres carreteros y denuncias de comunidades que exigen una mayor vigilancia para proteger las áreas forestales y evitar que continúe la extracción ilegal de madera.

Los habitantes esperan la intervención de autoridades estatales y federales para atender el conflicto y restablecer el orden en la zona. Por el momento el caos en la zona ha dejado filas kilométricas de autos.

