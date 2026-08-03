Batalla campal en Casa Michoacán: Antimotines dispersan con gas lacrimógeno a comuneros de Arantepacua

Un violento choque se registró este lunes a las afueras de la Casa Michoacán, en la ciudad de Morelia, donde comuneros de Arantepacua y elementos de la policía antimotines se enfrentaron en medio de una jornada de protesta. La manifestación escaló rápidamente en intensidad cuando los pobladores comenzaron a quemar llantas sobre la vía pública y a realizar actos de presión, lo que provocó la intervención de las fuerzas de seguridad para replegar la protesta.

Gas lacrimógeno y quema de llantas en la zona

Para contener el avance de los manifestantes e impedir que irrumpieran en el inmueble oficial, los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública desplegaron un operativo empleando gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. En respuesta, los comuneros intensificaron la quema de objetos y mantuvieron los bloqueos en las vialidades aledañas, generando densas columnas de humo, afectaciones al tránsito vehicular y momentos de gran tensión entre los vecinos y transeúntes de la zona.

¿Por qué se manifiestan afuera de la Casa Michoacán?

De acuerdo con los reportes locales, los comuneros de Arantepacua se movilizaron este lunes 3 de agosto debido al incumplimiento de compromisos en materia de salud, educación, seguridad y obras públicas por parte del Gobierno de Michoacán.

Los manifestantes señalaron que desde el pasado mes de abril, las autoridades estatales se habían comprometido a atender un pliego petitorio que incluye proyectos comunitarios, como el techado para tres canchas deportivas, infraestructura básica y atención a demandas sociales; sin embargo, denunciaron que el gobernador no los ha recibido ni se han concretado los acuerdos prometidos.

Al no obtener respuesta a su llamado de audiencia, unos 30 pobladores acudieron a Casa Michoacán sobre el Periférico Paseo de la República para ejercer presión, usando vehículos de la Kuaricha (ronda comunal) y quemando llantas para bloquear la circulación, lo que desencadenó en el enfrentamiento con elementos antimotines.