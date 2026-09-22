La influencer Miss Tercer Mundo exhibe presunta extorsión y hostigamiento de policías en la CDMX

La denuncia de la creadora de contenido ocurrió durante la noche del domingo, cuando circulaba por los carriles centrales de Periférico Sur, en la Ciudad de México (CDMX). Según su relato, dos policías preventivos intentaron hacer que saliera hacia una lateral sin explicarle inicialmente el motivo.

¿Qué pasó con Eva María Beristáin en Periférico Sur?

Eva María Beristáin, conocida en redes sociales como Miss Tercer Mundo, aseguró que los uniformados la siguieron durante un tramo de Periférico y le pedían que se incorporara a los carriles laterales.

La creadora comenzó una transmisión en vivo para documentar lo que estaba ocurriendo. En su relato, dijo que cuestionó a los policías sobre el motivo de la intervención y recibió como respuesta: “Salte y te decimos”.

Beristáin también afirmó que, una vez que los agentes se dieron cuenta de que estaba grabando, su actitud cambió y terminaron indicándole únicamente que condujera con precaución.

Policías de CDMX investigados tras denuncia de Eva María Beristáin|Miss Tercer Mundo

¿Por qué investigan a los policías de CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que los elementos señalados ya fueron citados para declarar sobre lo ocurrido.

La dependencia también revisará las cámaras de videovigilancia para conocer qué pasó durante el recorrido y determinar cómo actuaron los policías.

Hasta ahora, la versión sobre un supuesto abuso de autoridad corresponde al señalamiento hecho por Eva María Beristáin y será la investigación la que permita establecer si hubo alguna irregularidad.

De la intimidación a la investigación...



La creadora de contenido, Eva María Beristáin, denunció que policías la intimidaron en Periférico Sur, en #CDMX, y cambiaron de actitud al notar que transmitía en vivo.



La @SSC_CDMX ya citó a declarar a los uniformados e investiga lo… pic.twitter.com/ra742M2qj3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 22, 2026

¿Qué dijo Eva María Beristáin sobre los policías?

En sus redes sociales, la creadora aseguró que los agentes mantuvieron una actitud intimidatoria y cuestionó que intentaran llevarla hacia una zona lateral que, según dijo, era oscura.

También negó haber conducido en estado de ebriedad, luego de que durante el intercambio los policías hicieran referencia a esa posibilidad. Beristáin sostuvo que comenzó a transmitir porque sintió temor y quería dejar registro de lo que estaba pasando.

La creadora también señaló que, desde su perspectiva, la forma en que se desarrolló el incidente pudo poner en riesgo tanto a ella como a los propios elementos al encontrarse en los carriles centrales de una vía rápida.

¿Qué dicen sobre la actuación de los policías?

El caso también generó intercambio de comentarios en redes sociales. Un usuario identificado como policía cuestionó el relato de Beristáin y señaló que circular entre carriles sin utilizar las direccionales puede constituir una infracción.

La creadora respondió que ese argumento no justifica, desde su perspectiva, la forma en que fue abordada y reiteró que los agentes cambiaron su actitud después de que comenzó la transmisión.

Policías de CDMX investigados tras denuncia de Eva María Beristáin mejor conocida como Miss Tercer Mundo|misstercermundo

Por ahora, el punto central queda en manos de la investigación de la SSC, que contará con las declaraciones de los policías y las imágenes de videovigilancia para reconstruir lo ocurrido.

