VIDEO: Policías someten y golpean a mujer en EU

Una mujer fue golpeada en la cara en dos ocasiones por un policía de Westminster, California, la tarde del miércoles pasado, cuyo video se difundió y viralizó en redes sociales.

En la grabación se observa que tres policías tratan de esposar a una mujer, de 34 años de edad, pero ella al resistirse es golpeada por uno de los elementos, mientras otro continúa sosteniendo sus manos.

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El Departamento de Policía de Westminster afirmó en un comunicado que la mujer, de origen hispano agredió a otra, quien intentaba rescatar a un perro que corría por la calle, que era propiedad de la agredida, identificada como Ciomara García.

En tanto, testigos contaron a medios locales que Ciomara habría puesto su mano sobre la mujer asiática, pero no la golpeó, por lo que se fue del lugar y minutos más tarde llegó la policía.

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Los policías realizaron una investigación y hallaron que la mujer tenía una orden judicial por delito grave de vandalismo y aseguraron que estaba bajo efectos de sustancias nocivas a la salud.

Los uniformados aseguraron que la mujer se resistió al arresto y se mostró “combativa”, mientras esperaban a una unidad médica, por lo que uno de ellos la golpeó en dos ocasiones en el rostro.

Sus compañeros ayudaron a “relajar” la situación, aseguró el Departamento de Policía de Westminster.

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Policía es suspendido por agresión

Sin embargo, el video del momento en que la mujer es golpeada llegó hasta la policía de Westminster, que informó que el oficial que la golpeó ya fue suspendido; mientras se realiza una investigación en el área de Asuntos Internos.

La mujer fue atendida en un hospital cercano sin que reportara lesiones y después ingresada a la prisión del condado de Orange por una orden judicial.

Ciomara García podría ser acusada por los cargos de asalto, agresión y estar bajo la influencia de sustancias, además de resistirse al arresto.

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