¿"Polo” y “Odalys” se juntan en el Pacífico? La trayectoria que enciende las alarmas; estos serían los estados afectados

¿"Polo" y "Odalys" terminarán por fundirse en el Pacífico mexicano? La coincidencia en el tiempo y el aparente acercamiento de sus rutas hacia un mismo rumbo mantienen la atención de habitantes en algunos estados, ante la posibilidad de que ambos ciclones interactúen; te decimos lo que sabemos.

La interacción de los ciclones plantea un escenario impactante para las costas del país. Mientras el huracán "Polo" despliega una fuerza devastadora de categoría 5, el huracán "Odalys" avanza con una potencia equivalente a la categoría 4, convirtiendo el océano en un tablero impredecible donde cualquier convergencia podría multiplicar el peligro.

#Odalys se intensificó esta mañana a #Huracán categoría 4 en la escala #SaffirSimpson. Se localiza a mil 570 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. No genera efectos en #México. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/8FBbsl0Tah — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 25, 2026

Este fenómeno extraordinario no solo desafía los pronósticos habituales, sino que incrementa la tensión en tierra firme. La posibilidad real de que compartan trayectorias similares obliga a replantear los protocolos de emergencia, ya que el flujo combinado de humedad, vientos huracanados y corrientes marinas alteraría por completo el comportamiento del clima en múltiples regiones del territorio nacional.

Lista de estados que tendrán lluvias torrenciales

De acuerdo con los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, la circulación del huracán "Polo" mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Nayarit, además de precipitaciones intensas en Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco, Colima y Michoacán.

#ComunicadoCNPC📄 | CNPC y autoridades de los tres órdenes de gobierno refuerzan acciones preventivas y de atención por lluvias y vientos fuertes



✔️Se prevén precipitaciones intensas en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco; muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro,… pic.twitter.com/IJ52yyr2xN — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 25, 2026

Paralelamente, la trayectoria que sigue el huracán "Odalys" mantiene en observación el comportamiento del Pacífico noroccidental, evaluando de cerca si su cercanía con otros sistemas terminará por fusionar sus bandas nubosas en una sola masa ciclónica de proporciones históricas.