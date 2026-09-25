“Polo” ¿Cuándo podría tocar tierra el poderoso huracán categoría 5 y dónde se ubica en estos momentos?

Las precipitaciones constantes impulsadas por el sistema meteorológico mantienen un nivel de riesgo elevado sobre las entidades del occidente del país, donde se prevén posibles deslaves en zonas montañosas, el aumento drástico en los caudales de ríos y arroyos, así como inundaciones en áreas de baja altitud.

Ante la persistencia de estas condiciones adversas, se exhorta a la población a dar seguimiento continuo a los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y de la Comisión Nacional del Agua, además de atender las indicaciones emitidas por los cuerpos de Protección Civil.