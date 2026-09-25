“Polo” ¿Cuándo podría tocar tierra el poderoso huracán categoría 5 y dónde se ubica en estos momentos?
El huracán “Polo” continúa en categoría 5 y muy cerca de baja California Sur; sigue nuestras actualizaciones completamente en vivo sobre su trayectoria.
Sigue aquí la trayectoria EN VIVO del huracán "Polo" así como las afectaciones que deja a su paso. Te dejamos las estimaciones sobre cuándo podría tocar tierras mexicanas y todo lo que necesitas saber para tomar tus precauciones.
¿Cuándo podría tocar tierra el huracán "Polo" y dónde se ubica en estos momentos?
Alerta por lluvias intensas del huracán Polo: Advierten sobre riesgo de deslaves e inundaciones
Las precipitaciones constantes impulsadas por el sistema meteorológico mantienen un nivel de riesgo elevado sobre las entidades del occidente del país, donde se prevén posibles deslaves en zonas montañosas, el aumento drástico en los caudales de ríos y arroyos, así como inundaciones en áreas de baja altitud.
Ante la persistencia de estas condiciones adversas, se exhorta a la población a dar seguimiento continuo a los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y de la Comisión Nacional del Agua, además de atender las indicaciones emitidas por los cuerpos de Protección Civil.
#AvisoMeteorológico #Polo se intensificó nuevamente a #Huracán categoría 5 y se localiza a 430 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, #Jalisco. Toda la información en https://t.co/yQhEOYpZWi pic.twitter.com/Q1v5kNOrS0— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 25, 2026
Circulación del huracán "Polo" mantiene potencial de lluvias intensas
El ciclón Polo intensificó sus vientos hasta alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson mientras mantiene su trayectoria de alejamiento respecto al territorio nacional.
El centro del fenómeno meteorológico se ubica a 430 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 660 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Pese a no perfilase para un impacto directo en tierra, las bandas nubosas de su circulación refuerzan el desprendimiento de humedad y la probabilidad de lluvias intensas en los estados del Pacífico central.
⚠️ #Polo ahora como #Huracán categoría 5 y se aleja de costas mexicanas ⚠️— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 25, 2026
◾️ Se localiza a 430 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, #Jalisco, y a 660 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur.
◾️ Su circulación refuerza la probabilidad de #Lluvias en el… pic.twitter.com/evpdlCmHwB