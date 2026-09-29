Los ciclones tropicales pueden modificar su trayectoria durante septiembre y octubre. Conoce por qué suele pasar solo en esta temporada y cuáles son los estados mayormente afectados por la trayectoria que siguen "Polo" y Rachel".

¿Por qué "Polo" y Rachel" pasan por el sur de México? Esta es la razón de su trayectoria

Las trayectorias de los ciclones tropicales "Polo" y "Rachel" no son inusuales durante septiembre y octubre, meses en los que estos sistemas pueden modificar su rumbo y acercarse a costas del Pacífico mexicano.

De acuerdo con M. en C . Fabian Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, históricamente durante septiembre y octubre algunos ciclones llegan a recurvar hacia Baja California Sur y Sinaloa, debido a las condiciones meteorológicas que se presentan durante esta época del año.

Esta condición ocurre durante estos meses justo cuando está empezando el otoño y los frentes fríos empiezan a modificar la configuración atmosférica, lo que puede provocar que los ciclones tengan trayectorias más cercanas a la costa.

¿Qué pasó con "Polo"? Esta es su trayectoria

Esta tarde "Polo" disminuyó su fuerza y pasó a ser una tormenta tropical. Días anteriores pasó de huracán categoría 4 a 5 y nuevamente a 5.

La fuerza de "Polo" dejará lluvias torrenciales en el centro, sur y costa de Sonora, intensas en el norte de Sinaloa, y lluvias muy fuertes en zonas de Baja California Sur y Chihuahua.

¿Cuál es la trayctoria de "Rachel"?

De acuerdo con la Conagua y el SMN, el centro de la tormenta tropical "Rachel" se ubica a 400 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 525 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco.

"Rachel" presenta vientos máximos sostenidos de 100 km/h, rachas de 120 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a las 19 km/h.

Esta tarde, la #TormentaTropical #Rachel se localiza a 435 km al oeste-suroeste de Lázaro Cárdenas, #Michoacán, y a 490 km al sur de Cabo Corrientes, #Jalisco. Más información en el link ⬇️https://t.co/VVYNAkgh8w pic.twitter.com/V5dcWlAzA6 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 29, 2026

Su circulación mantiene condiciones de lluvia y viento en zonas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Colima.

Por ello, las trayectorias de ambos sistemas deben analizarse de acuerdo con las condiciones atmosféricas de cada momento, especialmente durante la época en la que los cambios propios del otoño pueden modificar el rumbo de los ciclones tropicales.