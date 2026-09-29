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Huracán “Polo” no es el único que preocupa a México: Tormenta tropical “Rachel” se acerca a Michoacán; estos son los estados en los que provoca lluvias

Aunque el huracán “Polo” mantiene en alerta a México, otro fenómeno se suma a la razón que provoca lluvias en México: la tormenta tropical “Rachel"; en estos estados provoca lluvias.

Huracán “Polo” no es el único que preocupa a México: Tormenta tropical “Rachel” se acerca a Michoacán; estos son los estados donde provoca lluvias
¿Dónde va a llover por la tormenta tropical “Rachel”?|I.A

Escrito por: Jimena Romero

La atención por fenómenos meteorológicos que provocan efectos en México continúa. En lo que el huracán "Polo" sigue su paso por el Golfo de California con dirección a Sonora, la tormenta tropical "Rachel" se acerca a costas de Michoacán por el Océano Pacífico.

La presencia de los dos sistemas tienen a la República Mexicana bajo alerta en varios estados por el pronóstico de lluvias, ráfagas de viento y oleaje elevado.

Esto es lo que debes saber de la tormenta tropical "Rachel".

¿Dónde está la tormenta tropical "Rachel"?

A las 6 de la mañana de este martes 29 de septiembre, el centro de la tormenta tropical "Rachel" está a 425 km al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 595 km al sur de Cabo Corrientes, Jalisco.

El fenómeno tiene vientos de 95 km/h con ráfagas de 110 km/h y avanza al oeste-noroeste a 20 km/h.

¿Dónde va a llover por la tormenta "Rachel"?

El paso del ciclón provocará lluvias puntuales torrenciales, de 150 a 250 mm, en la costa de Michoacán. También se esperan precipitaciones intensas en la costa de Guerrero y el oeste de Oaxaca, además de lluvias muy fuertes en las costas de Colima y Jalisco.

Las autoridades prevén oleaje de hasta 6 metros en Michoacán, Guerrero y Colima.

Huracán "Polo" sigue avanzando

Por otro lado, el huracán "Polo" sigue moviéndose como categoría 1 en el Golfo de California, ubicándose a 105 km al nor-noroeste de Loreto, Baja California Sur, y a 145 km al sur-suroeste de Guaymas, Sonora.

Tiene vientos de 120 km/h y rachas de 150 km/h mientras se mueve al noreste a 17 km/h.

"Polo" afecta a Sonora y Sinaloa

La fuerza de "Polo" dejará lluvias torrenciales en el centro, sur y costa de Sonora, intensas en el norte de Sinaloa, y lluvias muy fuertes en zonas de Baja California Sur y Chihuahua.

También se esperan olas de 4 a 5 metros de altura en el Golfo de California y la costa sonorense.

Zonas de alerta en las costas de México

Se mantiene zona de prevención por efectos de huracán desde Loreto hasta San Juan Bautista, BCS, y de Bahía Kino a Huatabampito, Sonora.

Para la tormenta "Rachel", las autoridades activaron vigilancia desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

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