Huracán “Polo” no es el único que preocupa a México: Tormenta tropical “Rachel” se acerca a Michoacán; estos son los estados en los que provoca lluvias

La atención por fenómenos meteorológicos que provocan efectos en México continúa. En lo que el huracán "Polo" sigue su paso por el Golfo de California con dirección a Sonora, la tormenta tropical "Rachel" se acerca a costas de Michoacán por el Océano Pacífico.

La presencia de los dos sistemas tienen a la República Mexicana bajo alerta en varios estados por el pronóstico de lluvias, ráfagas de viento y oleaje elevado.

Esto es lo que debes saber de la tormenta tropical "Rachel".

¿Dónde está la tormenta tropical "Rachel"?

A las 6 de la mañana de este martes 29 de septiembre, el centro de la tormenta tropical "Rachel" está a 425 km al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 595 km al sur de Cabo Corrientes, Jalisco.

El fenómeno tiene vientos de 95 km/h con ráfagas de 110 km/h y avanza al oeste-noroeste a 20 km/h.

¿Dónde va a llover por la tormenta "Rachel"?

El paso del ciclón provocará lluvias puntuales torrenciales, de 150 a 250 mm, en la costa de Michoacán. También se esperan precipitaciones intensas en la costa de Guerrero y el oeste de Oaxaca, además de lluvias muy fuertes en las costas de Colima y Jalisco.

Las autoridades prevén oleaje de hasta 6 metros en Michoacán, Guerrero y Colima.

Huracán "Polo" sigue avanzando

Por otro lado, el huracán "Polo" sigue moviéndose como categoría 1 en el Golfo de California, ubicándose a 105 km al nor-noroeste de Loreto, Baja California Sur, y a 145 km al sur-suroeste de Guaymas, Sonora.

Tiene vientos de 120 km/h y rachas de 150 km/h mientras se mueve al noreste a 17 km/h.

"Polo" afecta a Sonora y Sinaloa

La fuerza de "Polo" dejará lluvias torrenciales en el centro, sur y costa de Sonora, intensas en el norte de Sinaloa, y lluvias muy fuertes en zonas de Baja California Sur y Chihuahua.

También se esperan olas de 4 a 5 metros de altura en el Golfo de California y la costa sonorense.

🌀 El #Huracán #Polo se encuentra en la categoría 1 de la escala Saffir-Simpson.



🌀 Se encuentra en el Golfo de California a 145 km al sur-suroeste de Guaymas, #Sonora. pic.twitter.com/xcdJE5mYw7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 29, 2026

Zonas de alerta en las costas de México

Se mantiene zona de prevención por efectos de huracán desde Loreto hasta San Juan Bautista, BCS, y de Bahía Kino a Huatabampito, Sonora.

Para la tormenta "Rachel", las autoridades activaron vigilancia desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.