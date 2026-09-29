Huracán “Polo” no es el único que preocupa a México: Tormenta tropical “Rachel” se acerca a Michoacán; estos son los estados en los que provoca lluvias
Aunque el huracán “Polo” mantiene en alerta a México, otro fenómeno se suma a la razón que provoca lluvias en México: la tormenta tropical “Rachel"; en estos estados provoca lluvias.
La atención por fenómenos meteorológicos que provocan efectos en México continúa. En lo que el huracán "Polo" sigue su paso por el Golfo de California con dirección a Sonora, la tormenta tropical "Rachel" se acerca a costas de Michoacán por el Océano Pacífico.
La presencia de los dos sistemas tienen a la República Mexicana bajo alerta en varios estados por el pronóstico de lluvias, ráfagas de viento y oleaje elevado.
Esto es lo que debes saber de la tormenta tropical "Rachel".
Esta mañana la #TormentaTropical #Rachel se localiza a 425 km al suroeste de Lázaro Cárdenas, #Michoacán. Generará #Lluvias torrenciales en #Michoacán e intensas en #Guerrero y #Oaxaca. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/eU8LzwckT6— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 29, 2026
¿Dónde está la tormenta tropical "Rachel"?
A las 6 de la mañana de este martes 29 de septiembre, el centro de la tormenta tropical "Rachel" está a 425 km al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 595 km al sur de Cabo Corrientes, Jalisco.
El fenómeno tiene vientos de 95 km/h con ráfagas de 110 km/h y avanza al oeste-noroeste a 20 km/h.
¿Dónde va a llover por la tormenta "Rachel"?
El paso del ciclón provocará lluvias puntuales torrenciales, de 150 a 250 mm, en la costa de Michoacán. También se esperan precipitaciones intensas en la costa de Guerrero y el oeste de Oaxaca, además de lluvias muy fuertes en las costas de Colima y Jalisco.
Las autoridades prevén oleaje de hasta 6 metros en Michoacán, Guerrero y Colima.
Huracán "Polo" sigue avanzando
Por otro lado, el huracán "Polo" sigue moviéndose como categoría 1 en el Golfo de California, ubicándose a 105 km al nor-noroeste de Loreto, Baja California Sur, y a 145 km al sur-suroeste de Guaymas, Sonora.
Tiene vientos de 120 km/h y rachas de 150 km/h mientras se mueve al noreste a 17 km/h.
"Polo" afecta a Sonora y Sinaloa
La fuerza de "Polo" dejará lluvias torrenciales en el centro, sur y costa de Sonora, intensas en el norte de Sinaloa, y lluvias muy fuertes en zonas de Baja California Sur y Chihuahua.
También se esperan olas de 4 a 5 metros de altura en el Golfo de California y la costa sonorense.
🌀 El #Huracán #Polo se encuentra en la categoría 1 de la escala Saffir-Simpson.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 29, 2026
🌀 Se encuentra en el Golfo de California a 145 km al sur-suroeste de Guaymas, #Sonora. pic.twitter.com/xcdJE5mYw7
Zonas de alerta en las costas de México
Se mantiene zona de prevención por efectos de huracán desde Loreto hasta San Juan Bautista, BCS, y de Bahía Kino a Huatabampito, Sonora.
Para la tormenta "Rachel", las autoridades activaron vigilancia desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.