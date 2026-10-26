Zonas límites de CDMX y Edomex padecen baches, pero autoridades no se ponen de acuerdo

Una de las muchas problemáticas que enfrenta la zona metropolitana del Valle de México se vive en una calle que colinda con dos entidades: el Estado de México (Edomex) y la Ciudad de México (CDMX). Ahí, vecinos aseguran que las autoridades se “avientan la bolita” sobre quién debe resolver los problemas de la zona.

Los habitantes denuncian baches, hoyos y basura acumulada, una situación que empeora cuando llueve y la calle se inunda. Según relatan, el problema lleva alrededor de cuatro años sin que haya compostura ni por parte del municipio ni de la alcaldía.

“Aquí batallando con este gobierno de la Cuarta Transformación”, comentó uno de los vecinos, quien agradeció que se difundiera la situación. Explicó que a la vuelta hay otros tres hoyos que se están formando y que, al cruzar al otro lado de la calle, el panorama es el mismo. En su opinión, las autoridades solo se dedican a cortar pasto y pintar paredes, mientras que el deterioro de la vialidad es “deplorable”.

Otro de los factores que agravan el problema es el paso constante de camiones de recolección de basura. De acuerdo con los vecinos, a estos vehículos se les cae parte de los desechos, que se quedan en la calle. A ello se suman el tráfico y las “lagunas” que se forman con las lluvias.

Los habitantes advierten que la problemática continuará mientras el Estado de México y la Ciudad de México no se pongan de acuerdo sobre qué le corresponde a cada quien. Mientras tanto, la basura, los hoyos y el tráfico seguirán afectando a quienes viven y transitan por esta vialidad.