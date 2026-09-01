¿Por qué asesinaron a César Gastélum? Sicario revela detalles del ataque durante transmisión en vivo

El caso sobre el homicidio del creador de contenido César Gastélum volvió a tomar fuerza tras las confesiones de uno de los presuntos implicados.

Las investigaciones apuntaron a la posible razón que habría provocado el ataque directo al influencer el día martes 4 de agosto.

Detienen a presunto implicado en el asesinato de César Gastélum

Las investigaciones por el homicidio llevaron a las autoridades hasta el estado de Puebla, donde un operativo llevó a capturar a Jesús Alberto “N”, conocido bajo el alias de “El Dron”.

Durante el operativo de las fuerzas de seguridad se desató una balacera que dejó una persona fallecidas y dos detenidos más en el lugar.

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Así fue el asesinato de César Gastélum

El ataque contra César Gastélum se registró durante la noche del pasado 4 de agosto. El joven de 24 años hacía una transmisión en vivo para sus seguidores en redes sociales cuando fue interceptado por sujetos armados que le dispararon directamente en la cabeza a sangre fría.

Los propios usuarios que veían la transmisión se convirtieron en testigos de la agresión.

¿Por qué asesinaron al influencer César Gastélum?

Tras la captura de Jesús Alberto “N”, salieron a la luz supuestas filtraciones sobre su declaración ante las autoridades.

El detenido habría manifestado que el ataque sucedió porque el creador de contenido hacía comentarios constantes sobre un grupo delictivo operado por los Guzmán en Culiacán, el de "Los Chapitos", además de supuestamente recibir apoyo de una facción rival.

¿Qué dijo el Gabinete de Seguridad sobre la muerte de César Gastélum?

Las declaraciones filtradas coinciden con los informes presentados por el Gabinete de Seguridad desde el pasado 5 de agosto.

La principal línea de investigación de las autoridades señala que el influencer solía hacer alusiones a grupos delincuenciales del estado de Sinaloa a través de sus videos y publicaciones en distintas plataformas digitales.

Rodearon a César Gastélum antes de asesinarlo

Tiempo después del crimen, se difundieron grabaciones previas a la agresión donde se observa la reacción del joven al detectar la presencia de sospechosos.

En las imágenes quedó registrado cómo dos hombres pasaron en varias ocasiones por el lugar a manera de vigilantes antes de realizar el ataque en su contra.