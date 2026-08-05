¿Es hermano de Ana Gastélum? Él es César Gastélum, influencer asesinado mientras transmitía en vivo en Culiacán, Sinaloa

Este martes 4 de agosto resonó con fuerza el nombre del influencer, César Gastélum, esto tras su terrible asesinato en una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa, dicho día. Unos motociclistas se acercaron a él y lo asesinaron a balazos y todo quedó registrado en redes sociales.

¿Quién es César Gastélum, qué relación hay con la creadora de contenido Ana Gastélum y qué se sabe de la investigación hasta ahora?

Investigan publicaciones de César Gastélum, influencer asesinado en Culiacán



"En algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo", dice el Gabinete de Seguridad pic.twitter.com/X0s14bVlPg — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 5, 2026

¿Quién es el influencer César Gastélum?

César Gastélum, conocido como "Cesarín" en redes sociales, era creador de contenido e influencer originario del estado de Sinaloa.

Contaba con varios seguidores en sus redes sociales, sumando 116 mil en Instagram y 617 mil en la plataforma de Tik Tok, además transmitía en otros medios como Youtube y Kick.

¿Qué tipo de contenido hacía César Gastélum?

Su contenido se basaba en sketches de comedia, videos sobre lo que hacía en su vida cotidiana, covers musicales y creación de personajes ficticios que hicieran reír a la gente, como "Profe Alducin" y "El Padre".

¿César Gastélum es hermano de Ana Gastélum?

Después de lo sucedido el 4 de agosto, surgió en redes sociales la versión de que César Gastélum sería familiar directo de la influencer Ana Gastélum, comentaron que podría ser su hermano.

Ana es también creadora de contenido de Sinaloa y pareja de Kevin Castro, "El KC", hermano de Markitos Toys.

¿Son realmente hermanos o no? De acuerdo a lo que se sabe hasta ahora, no existe vínculo familiar entre Ana y César, pues la influencer solo tendría dos hermanas.

Así fue el ataque contra César Gastélum

El ataque fue durante la noche, mientras César hacía una transmisión en vivo para sus seguidores, quienes fueron testigos de la agresión.

Gastélum fue abordado por sujetos armados, quienes le dispararon directamente en la cabeza.

Horas después del asesinato, se difundieron lso momentos antes del ataque, en el que "Cesarín" reacciona al ver el paso reiterado de dos hombres, quienes aparentemente hacían rondines antes de matar al creador de contenido.

🇲🇽 | El influencer mexicano César Gastélum fue asesinado a tiros la noche del martes por pistoleros en motocicleta afuera de un KFC en Culiacán, Sinaloa, mientras transmitía en directo entregando pedidos en Kick. pic.twitter.com/rN5u66qGBz — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 5, 2026

¿Quién mató a César Gastélum? Esto se sabe

Este 5 de agosto, el Gabinete de Seguridad informó que una de las principales líneas de investigación indica que el influencer hacía alusión a una facción delincuencial del estado en sus videos y otras publicaciones.

Por ahora no se dado información OFICIAL de cuál sería el grupo de delincuencia organizada que lo asesinó.