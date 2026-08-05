La última publicación de César Gastélum antes de ser asesinado en plena transmisión en vivo

Durante la noche del 4 de agosto, la muerte del influencer César Gastélum cimbró las redes sociales en México. Fue durante una transmisión en vivo, mientras transitaba por Culiacán, que el creador de contenido sinaloense perdió la vida por un ataque a balazos.

Su última publicación en Instagram y TikTok parece indicar que Gastélum se encontraba iniciando una nueva etapa con una relación amorosa.

La última publicación de César Gastélum antes de morir

En Instagram, la última vez que César Gastélum publicó fue el 1º de agosto. Era un breve reel en compañía de una mujer identificada en redes sociales como La Beba; la pareja se encontraba en lo que parecía un restaurante de sushi, y en la mesa se aprecia un ramo de flores. "La verdadera cita fresita", dice la descripción, haciendo referencia a una canción de género regional mexicano.

En TikTok, hizo dos publicaciones de la misma cita y con la misma canción como fondo, solamente replicando lo que había mostrado en la otra red social. En ambas, la sección de comentarios se ha llenado de condolencias, expresiones de sorpresa por su fallecimiento y polémica acerca de sus circunstancias.

Era la primera vez que César Gastélum hacía una publicación conjunta con La Beba, no está confirmado que tuvieran una relación. Ella publicó historias poco antes del incidente, pero no ha compartido ningún mensaje tras el fallecimiento del influencer.

Quién era César Gastélum

César Gastélum tenía una comunidad de seguidores que ascendía a más de 600,000 usuarios en TikTok y 135,000 en Instagram. También compartía gran parte de su contenido a través de YouTube y una plataforma de streaming, en la cual transmitía en vivo hasta por días enteros.

Las publicaciones del influencer estaban completamente dedicadas a mostrar su estilo de vida en diferentes aspectos: viajes con sus amigos, experiencias con su familia en un rancho, sus adquisiciones (entre ellas, una auto nuevo y una colección de gorras), etc. También compartía videos bailando y haciendo lipsync de canciones que le gustaban.

En el momento de su muerte, se encontraba vestido como un repartidor por aplicación en compañía de otras 2 personas.

