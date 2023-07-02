VIDEO: Cierran la montaña rusa más alta de EU por grieta en el soporte principal

El parque de diversiones Carowinds, uno de los más emblemáticos de los Estados Unidos, cerró su tradicional montaña rusa tras describir que por el paso de los años se formó una grieta que podría afectar en los soportes de la misma, con esto, aseguraron que evitaron una tragedia.

"La giga montaña rusa más alta, rápida y larga de América del Norte permanecerá cerrada hasta que se lleven a cabo las inspecciones y reparaciones necesarias”, comunicó el parque de diversiones.

El hallazgo se dio tras una inspección realizada por los trabajadores del lugar, quienes de manera inmediata alertaron para que los encargados determinaran las acciones a seguir.

¿Cuál es la montaña rusa que cerró en el parque de diversiones de EU?

Los informes del parque de diversiones señalan que se trata del Fury 325, considerada como una de las atracciones más altas y enormes que existen en los Estados Unidos; se extiende en las fronteras de Carolina del Sur y del Norte.

Las velocidades que alcanza superan los 152 km/h mientras toma una altura de 99 metros: se inauguró el 28 de marzo del 2015, en aquel momento lo catalogaron como el más rápido del mundo con una duración de tres minutos.

"La seguridad es nuestra principal prioridad y valoramos la paciencia y comprensión de nuestros valiosos invitados durante este proceso. Como parte de nuestros protocolos de seguridad integrales, todas las atracciones, incluida la montaña rusa Fury 325, se someten a inspecciones diarias para garantizar su correcto funcionamiento e integridad estructural", dijo Carowinds.

Fury 325 at Carowinds, has now been shut down thanks to a visitor who spotted this massive crack in the support beam. Huge shout out to Jeremy Wagner for getting the video and telling Carowinds about it. #wcnc pic.twitter.com/vqJU2J0upL — Brad Panovich (@wxbrad) July 1, 2023

Redes sociales denunciaron la grieta en el soporte de la montaña rusa

En los recientes días los internautas denunciaron en Twitter que la montaña rusa se encontraba en malas condiciones por lo que le pidieron a las autoridades tomar cartas en el asunto, en tanto, se compartieron imágenes y videos en los que se apreciaba cómo el soporte se movía cuando pasaba el juego mecánico; a lo largo del día se compartió material visual en el que se aprecia que ya trabajan en la zona para repararla, Carowinds mantiene sus puertas abiertas para las personas que busquen divertirse.