¡Tragedia en EU! Tiroteo en Baltimore deja 2 muertos y 28 heridos.

En las primeras horas del domingo 2 de julio, Richard Worley, jefe interino de la policía local de Maryland reportó un tiroteo en Baltimore que dejó al menos 28 heridos y dos muertos durante una fiesta popular en la que los vecinos celebraban en la calle.

Durante una conferencia de prensa, el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, se pronunció sobre el tiroteo y le externó su sentir a las víctimas, en lo que prometió encontrará a los culpables para hacer justicia.

“No pararemos hasta encontrarlos y los encontraremos. Hasta entonces, espero que con cada aliento que tomen, piensen en las vidas que han tomado”.

¿Qué pasó durante el tiroteo en una fiesta de Baltimore?

Alrededor de las 12:35 de la mañana, la policía de Baltimore recibió un reporte en el que distintas personas denunciaban un tiroteo, por lo que se dirigieron al lugar, ahí encontraron a múltiples heridos y a dos víctimas, quienes fueron trasladadas al hospital y más tarde constataron su muerte.

Las víctimas, una joven de 18 años y un hombre de 20 años, ambos fueron reportados por las autoridades, aunque no ofrecieron detalles sobre las condiciones en las que los encontraron y su identidad se espera que en las próximas horas se conozca más información, en tanto, agregaron que los heridos ya reciben atención hospitalaria y tres de ellos se encuentra en situación crítica.

Los autores del tiroteo en Baltimore no han sido identificados; sin embargo, le pidieron a la población ofrecer informes en caso de conocer el paradero de los implicados en la muerte de dos personas y 28 heridos.

Happening Now: during a block party in Baltimore last night someone opened fire killing 2 and injuring 28 including children. The shooting happened in the Brooklyn homes neighborhood.



Just 2 months ago Maryland passed some of the strictest gun laws in the nation into law.… pic.twitter.com/gsd9EVVhu6 — 🇺🇸Travis🇺🇸 (@Travis_in_Flint) July 2, 2023

¿Cuántos tiroteos se han registrado en Estados Unidos durante el 2023?

Gun Violence Archive (GVA) es un proyecto que registra los tiroteos que se llevan a cabo en los Estados Unidos, de acuerdo con sus estadísticas, hasta el día de hoy, 2 de julio, se han contabilizado 338 ataques, los últimos en Baltimore y Kansas.

Durante, el 2022 Estados Unidos cerró con un total de 648 tiroteos, Illinois fue considerado el que más ataques armados registró con 57 que dejaron 51 muertos. Por otra parte, Uvalde fue el que más muertes registró con 21.