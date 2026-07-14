¡Atención usuarios! Sigue aquí el avance de trenes y afectaciones en el Metro CDMX hoy martes
¿Cómo va el avance de trenes en la red del Metro de la CDMX? Te mostraremos el monitoreo minuto a minuto de las condiciones de las líneas este 14 de julio.
Azteca Noticias te comparte el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que conozcas el estado del servicio y puedas planear tu recorrido antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este martes 14 de julio de 2026.
¡Atención usuarios! Sigue aquí el avance de trenes y afectaciones en el Metro CDMX hoy martes
Retrasos en Línea 3
El STC informó que hay retraso en el paso de trenes debido a que trabajan para retirar a una persona de las vías entre las estaciones Deportivo 18 de Marzo e Indios Verdes de la Línea 3.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) July 14, 2026
La circulación de los trenes en la Línea 3 es lenta, debido a maniobras para retirar de la zona de vías a una persona ajena al Sistema, entre las estaciones Deportivo 18 de Marzo e Indios Verdes.
Personal del Metro realiza las maniobras correspondientes para… pic.twitter.com/JBWLgDb2Qr