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¡Atención usuarios! Sigue aquí el avance de trenes y afectaciones en el Metro CDMX hoy martes

¿Cómo va el avance de trenes en la red del Metro de la CDMX? Te mostraremos el monitoreo minuto a minuto de las condiciones de las líneas este 14 de julio.

Estación del Metro CDMX hoy.
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?|X @St_Brayanrc.

Escrito por: César Contreras

Azteca Noticias te comparte el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que conozcas el estado del servicio y puedas planear tu recorrido antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este martes 14 de julio de 2026.

¡Atención usuarios! Sigue aquí el avance de trenes y afectaciones en el Metro CDMX hoy martes

Retrasos en Línea 3

El STC informó que hay retraso en el paso de trenes debido a que trabajan para retirar a una persona de las vías entre las estaciones Deportivo 18 de Marzo e Indios Verdes de la Línea 3.

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