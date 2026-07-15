DEA señala nexos de funcionarios de México con cárteles; gobierno responde

Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, afirmó que existe una supuesta conexión entre los cárteles y el gobierno de México.

Este comentario del funcionario estadunidense causó reacción inmediata del gobierno, el cual se pronunció al respecto por lo expresado por el director de la DEA, agencia que ha buscado acabar con los cárteles mexicanos.

#DEA #EstadosUnidos #Seguridad ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, lanzó una dura advertencia contra la presunta colaboración entre funcionarios públicos y organizaciones criminales. El funcionario aseguró que la agencia utilizará todas las herramientas legales a su alcance para perseguir a quienes faciliten las operaciones de los cárteles de la droga o se beneficien de actividades relacionadas con el tráfico de narcóticos. Los detalles con @_lucybravo en #HechosMeridiano

¿Qué dijo México sobre supuestos nexos con cárteles del país?

El Gabinete de Seguridad aseguró que las declaraciones de Terry Cole "carecen de sustento". En un comunicado, el gobierno afirmó que incluso hasta el 30 de junio de 2026 han sido detenidas 59 mil 582 personas.

Además, se han asegurado 31 mil 366 armas de fuego, 498 toneladas de droga, entre ellas 2 mil 363 kilogramos y 5 millones 546 mil 100 de pastillas de fentanilo, además de haberse inhabilitado 2 mil 627 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.

El Gabinete de Seguridad informa: pic.twitter.com/qgsWJPbs6Q — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 14, 2026

Estados Unidos advierte que cárteles mexicanos usan drones

Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de EU, ha señalado que los cárteles mexicanos controlan cada uno de los centímetros del territorio, pues existen jefes de plaza de nueve cárteles con la mira puesta en su país.

“Los cárteles siempre están cambiando y son una amenaza. No hay una sola pulgada de la frontera norte de México que no sea parte de una plaza. Plazas son cárteles. Nueve cárteles la controlan y tienen centros de plaza. Les dicen plazas porque tienen jefes de plaza que siempre están buscando vulnerabilidades para empujar tráfico de personas y drogas a través de nuestra frontera, y son muy eficientes. Están usando drones y acabamos de descubrir el primer narcotúnel en años”, expresó.

DEA reitera que irá contra narcotraficantes mexicanos

Terry Cole se ha mantenido firme en decir que Estados Unidos seguirá detrás de los cárteles y sus facilitadores, así como los narcotraficantes que buscan llevar drogas a la unión americana.

“Los cárteles mexicanos, Sinaloa y CJNG, son la prioridad número uno de la DEA. Han destrozado familias, han devastado comunidades y han desafiado a las fuerzas del orden en todos los niveles. El pueblo estadounidense espera y merece que la DEA elimine esta amenaza, y eso es exactamente lo que estamos haciendo”, dijo el funcionario estadunidense.

