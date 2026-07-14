Enviaron su cuerpo a la fosa común sin avisar a su mamá: el caso de Roberto tras desaparecer en Chalco

Salió de casa a las 19:30 horas para ir a trabajar. Llegó hasta un frontón en Chalco, Estado de México, donde llevaba cerca de tres meses e iba entrar a la preparatoria. El 1 de junio de 2026, Roberto Antonio Marin Reyes se despidió de su familia sin saber que sería la última vez que lo verían con vida, sin embargo, su cuerpo no ha sido entregado a sus seres queridos.

Pasaron las horas y no regresaba. La situación alertó a su mamá Stefany, quien comenzó buscarlo. Preguntó por él con amigos y la respuesta fue que nadie lo vio. Aquel menor de 16 años de edad estaba desaparecido, pero después de que las autoridades lo encontraron muerto lo enviaron a la fosa común sin avisarle a su madre.

Menor desaparecido en Chalco fue hallado y no avisaron a la familia

Azteca Noticias conversó con Stefany previamente a que se confirmara el hallazgo sin vida de su hijo y señaló que las autoridades ministeriales de la Fiscalía de Chalco fueron negligentes y omisas en el caso, pues cuando ella acudió a ver qué avance había en la investigación nunca le indicaron que Roberto Antonio estaba en la fosa común y tenía días que lo habían hallado.

El menor Roberto Antonio sí llegó a su trabajo en la colonia Unión de Guadalupe, donde hacia labores de limpieza, pero ya no se pudo comunicar con su mamá ese día debido a que el teléfono del trabajo del cual hablaba estaba descompuesto y ella creyó que se quedaría en el frontón a dormir, pues solía hacerlo porque la cancha la rentaban por más tiempo.

Al ver no tener comunicación con él, creyó que llegaría el martes 2 de junio, pero no hubo señal de él. Cuando su mamá fue a su trabajo, el lugar estaba cerrado y se fue, sin embargo, al pasar nuevamente el frontón no estaba abierto.

Personal del frontón aseguró que menor desaparecido salió de trabajar

La encargada del frontón aseguró a la familia del menor que este sí salió de trabajar el martes 2 de junio de 2026 a las 14:30 horas, pero un video de seguridad grabó que Roberto Antonio no salió ese día a esa hora.

Stefany acudió a levantar la denuncia el 5 de de junio y se emitió el boletín este hasta el domingo a las 12:00 horas, pero dice que no le dieron "tal cual una respuesta porque Fiscalía de Desaparecidos no trabaja fines de semana".

"Él salió a las 3:30 de la mañana del 1 de junio para el 2. De ahí yo pregunté con amigos, con familiares, con todo mundo y nadie sabe rumbo ni nada", contó.

Video captó últimos momentos de menor antes de desaparecer

La familia de Roberto Antonio, o Tony como lo llamaban de cariño, se movilizó para encontrarlo. En este proceso de búsqueda lograron obtener un video que muestra los últimos momentos en que el menor apareció llegando a su trabajo.

Pero en las grabaciones, cuenta su mamá, se observa que su hijo está junto con otra persona a quien nadie conoce en el frontón donde trabajaba, lugar donde dice que se han mantenido en silencio.

"Los videos me los dieron como por el 20 de de junio de ahí del lugar de donde trabajaban. De hecho, él sale con una persona de ese lugar. Hasta hoy la Fiscalía de Desaparecidos no tiene ni una pista, no saben ni quién es, pero esa persona en videos anteriores sale.

"Entregaron videos del 28 de mayo hasta el 2 de junio que él sale con esa persona. Esa persona estuvo muy cercana a él. Lamentablemente sí, tenemos la imagen, pero nadie lo conoce".

Amenazas de muerte a familia de menor desaparecido

Stefany comentó que previamente a que se confirmara el fallecimiento de su hijo, en marzo hubo amenazas de muerte por mensajes hacia él, situación que informó a la fiscalía, pero "no han hecho nada".

"Se citaron según a personas menores de edad y jamás fueron y a esas personas tienen un 50% pues de probabilidad de que ellos le habían hecho algo a mi hijo. Por las amenazas que ya había, ahí está un foco rojo. Ahora esas personas se escondieron, se desaparecieron, o sea, simplemente ya toda la gente que que son cercanos a ellos me han dicho que ya no están aquí (...) realmente la Fiscalía de Valle de Chalco no me está ayudando en nada", relató.

Cuerpo de Roberto enviado a la fosa común sin avisar a su mamá

Stefany contó que cuando regresó a la Fscalia de Ixtapaluca y llevó el boletín ce búsqueda, un médico legista aseguró que no había nadie con esas características y la enviaron a homicidios, donde solo suó que había un cuerpo "con muchas cosas similares" a las de su hijo.

"Según lo tenóan en el Semefo de Chalco y resulta que ya lo habían echado a la fosa común. Jamás en toda la búsqueda se me notificó de ese cuerpo que lo levantaron el 3 de junio en Jardines de Chalco (...) él

yo levanté la denuncia el 5 de junio y jamás verificaron que tenían alguien en calidad de desconocido.

"Busqué y busqué en Semefos y nada. Hasta el lunes que yo fui a buscarlo en Ixtapaluca me mandaron a homicidios a checar información y ahí checaron la información del boletín y luego luego coincidían algunas cosas y mandaron hacer confronta y el domingo me dieron resultados siendo el 99.9 % mi bebé", contó a Azteca Noticias.

Roberto Antonio ganaba 700 pesos en un horario de siete de la noche a las 12 o una de la mañana. Era un trabajo temporal, pues estaba por entrar a la preparatoria, sin embargo, ahora su cuerpo está en una fosa lejos de su familia, quien exige justicia y que le puedan devolver a Tony para darle un último adiós con sus seres queridos.

Hasta ahora no hay personas relacionadas con la desaparición del menor, pero su madre exige justicia y que se esclarezcan los hechos que derivaron el la muerte de su hijo.

