Empezaron asaltando micros en CDMX hasta matar: “Los Tanzanios” y la captura de su fundador “El Nico”

Nicolás “N”, alias "El Nico", fundador de la violenta banda conocida como "Los Tanzanios” en la Ciudad de México (CDMX), fue detenido otra vez.

Su captura fue confirmada por la Fiscalía General de Justicia capitalina este martes 14 de julio de 2026, al ser investigado por su probable participación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

"El Nico" operaba en el oriente de CDMX: secuestraba y extorsionaba

De acuerdo con la investigación, "El Nico" es señalado como fundador de dicho grupo delictivo, que operaba en la zona oriente de la capital.

Las indagatorias realizadas por la Fiscalía CDMX establecen que Nicolás “N” es investigado por su probable participación en otros delitos como secuestro y extorsión.

Aprehendimos a Nicolás “N” por su probable participación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.



De acuerdo con la investigación, es señalado como fundador de “Los Tanzanios”, considerado uno de los principales generadores de violencia en la zona oriente de… pic.twitter.com/eksnlLILR4 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 15, 2026

Ingresan al Reclusorio Norte al fundador de "Los Tanzanios"

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) lo localizaron este martes 14 de julio en la alcaldía Iztapalapa, donde ejecutaron la orden de aprehensión vigente en su contra, con apoyo de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Nicolás “N”, alias "El Nico", fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica.

¿Quiénes son "Los Tanzanios"? Así asumió el cargo "El Nico"

“El Nico” y/o “El Tanzanio” asumió el cargo de la organización tras la detención de Juan Manuel, líder de la banda capturado en 2005. Nicolas "N" controló dese entonces el narcomenudeo, secuestros, homicidios, robos, extorsiones e invasión de predios de la zona oriente de la capital.

Este hombre cuenta con antecedentes penales por los delitos de extorsión y cohecho. “Los Tanzanios” comenzaron como una banda que se dedicaba al robo a transeúntes y asalto a microbúses, hasta que escalaron en el mundo criminal con la venta de droga, extorsión de tianguistas y choferes de transporte público en Iztapalapa.

Están relacionados con homicidios, extorsiones, cobro de piso, narcomenudeo, secuestros, control de hoteles dedicados a la prostitución y el despojo; además, de tener posibles nexos con La Unión Tepito y los “Dukes”, con quienes buscan ampliar su red de narcomenudeo y extorsiones.

Fundado de "Los Tanzanios" había sido años atrás

Nicolás Enrique "N" fundó el grupo de "Los Tanzanios", banda con presencia en la alcaldía Iztapalapa y los municipios de Chalco de Díaz Covarrubias y Valle de Chalco Solidaridad, en el Estado de México.

Este sujeto ya había sido detenido antes hace casi tres años. Fue en septiembre de 2023 cuando lo aprehendieron tras un cateo a unos departamentos ubicados en Oriente 219 y Sur 16 de la colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco.