“Queremos un perdón": se llevan memorial de 15 mil pesos de Ana Amelí, desaparecida en El Ajusco

Ana Amelí García Gámez lleva un año desaparecida tras subir al Pico del Águila en El Ajusco, en Tlalpan, y su familia colocó un anti monumento en la Ciudad de México (CDMX) para no olvidar su caso, pero este fue retirado.

El domingo 12 de julio de 2026 se cumplieron 365 días de que fue vista por última vez y hasta el momento no hay certeza de qué pasó con ella, por lo que su familia no ha parado de buscarla.

Anti monumento por Ana Amelí fue retirado de Reforma

El domingo pasado, su familia acudió al Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma para colocar el anti monumento para visibilizar la desaparición de la joven, quien tenía 19 años cuando la vieron por última vez.

El caso de Ana Amelí se suma a las 135 mil 259 personas desaparecidas en México. El fin de semana su familia llegó hasta este emblemático monumento para recordar que aún falta ella y miles de personas.

El memorial que exigía justicia por ella fue retirado por la noche por personas vestidas de negro, quienes fueron captadas por cámaras del C5 de la CDMX.

“Las familias son las que investigan” Un año sin Ana Amelí y sin respuestas de su desaparición en el Ajusco

Abuela de Ana Amelí expresa su indignación por retiro del memorial

Lucrecia Franco, abuela de Ana Amelí, externó su molestia y tristeza tras el retiro del anti monumento, el cual duró menos de un día.

Durante la madrugada del lunes 13 de julio de 2026, personas no identificadas retiraron la estructura de metal. Aunque los hechos fueron grabados y se investiga lo que pasó, no hay personas detenidas por esto.

"Era para que la gente viera y se dé cuenta de cómo estamos viviendo. Si están queriendo cubrir las cosas y maquillarlas, no lo van a lograr", relató a Azteca Noticias.

Vanessa Gámez, mamá de la senderista, comentó que en la CDMX que en la CDMX "ya vamos a llegar a los 7 mil desaparecidos".

Señaló que "seguramente es la misma Secretaría de Gobernación quien mandó a quitarlo, a nivel federal o local".

Para la familia no solo se llevaron un memorial de 15 mil pesos, sino un símbolo de lucha.

"Quisiéramos que, así como se lo llevaron en la noche, no lo regresen en pleno día. Y no queremos una disculpa, sino un perdón por la falta que están cometiendo, porque el dolor no es algo pasajero", expresó la abuela de Ana Amelí.

