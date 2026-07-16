De la FGR a secuestrador: el caso que llevó a Jorge Iván a la cárcel y acabó con su carrera

Llegó a la Fiscalía General de la República (FGR) para garantizar seguridad, pero acabó siendo un preusnto secuestrador, quien privó de la libertad a una mujer en Querétaro.

Jorge Iván "N" se desempeñaba como agente del Ministerio Público de la Federación, y pasó de buscar justicia, a ser acusado también por robo.

El caso que delató a ex funcionario de la FGR

Jorge Iván "N" fue detenido por secuestro agravado y robo calificado cometidos en contra de una mujer, en Querétaro.

Hace un mes, el 12 de junio pasado, junto con otras personas que se dijeron servidores públicos, ingresó a una empresa, simulando ejecutar un cateo y órdenes de aprehensión.

Funcionario de la FGR y cómplices robaron 800 mil pesos

Luego de someter a los empleados, posiblemente sustrajeron 800 mil pesos, equipos de cómputo, y privaron de la libertad a una mujer.

Este miércoles la FGR dio a conocer su caso e informó que dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de este sujeto por los hechos ocurridos en el municipio de Colón.

Ex agente del Ministerio Público fue detenido en CDMX

El ex servidor público fue localizado en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México (CDMX).

Mientras que el resto de personas, que se ostentaron como servidores públicos federales, también ya fueron detenidos el mismo día del secuestro y robo.

Ese mismo día fueron detenidos en San Juan del Río, Querétaro, José Ricardo "N", Jorge Brithwaldo "N" y Luis "N".

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Mujer secuestrada por agente fue llevada a Hidalgo, Edomex y CDMX

La víctima fue llevada contra su voluntad por Hidalgo, Estado de México (Edomex) y CDMX, donde fue liberada a las 17:30 horas tras un operativo.

Además, se logró detener a otras personas identificadas como Elizabeth Alejandra "N", Adán "N", Roberto "N" y Óscar Gabriel "N", a quienes se les aseguraron documentos falsos relacionados con un supuesto cateo y una orden de aprehensión.

"La Fiscalía General de la República (FGR) dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Jorge “N” por su posible participación en los delitos de secuestro agravado y robo calificado cometidos en contra de una mujer en el municipio de Colón, estado de Querétaro", informó la institución este miércoles.

