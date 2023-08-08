¡Es oficial! En esta fecha tomará la Marina el control del AICM

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el más importante del país, será coordinado en su totalidad por la Secretaría de Marina en un plazo no mayor a 60 días, según un acuerdo firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el decreto en el que argumenta que la Marina debe tomar el control y vigilancia del AICM debido a que, en años anteriores, hubo un "descuido sistémico" en las terminales aeroportuarias, las cuales registraban deficiencias.

Con este antecedente, el gobierno de México estima que se comprometió la seguridad de la aviación civil y el transporte aéreo. "A pesar de contar con sistemas para monitorear amenazas en el área operacional, los reportes no eran atendidos con prontitud; la seguridad de las operaciones y el cumplimiento estricto de la normativa en la materia era nula", explicó.

El acuerdo de AMLO también expone que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Marina serán las dependencias responsables de transferir los recursos humanos, financieros y materiales del AICM.

El presidente @lopezobrador_ dio a conocer que la @SEMAR_mx se encargaría ahora del #AICM con el fin de evitar la #delincuencia y el contrabando.https://t.co/yGMUYV0fZP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 28, 2023

¿Por qué la Marina tomará el control del AICM?

En junio de este año, AMLO mencionó que ceder el control del AICM a la Marina ayudará a evitar que grupos de la delincuencia organizada o mafias administren el aeropuerto más importante del país como, según afirmó, ocurría en el "periodo neoliberal".

“Estamos evitando que se llegue al extremo de cuando el Aeropuerto de la Ciudad de México lo controlaba el narcotráfico. Increíble que ellos controlaban el aeropuerto. Había una clave, cuando se hablaba de esa clave en la comunicación al interior del aeropuerto, todos tenían que voltear a ver a otro lado, a las paredes, se paraba todo, bajaban aviones y operaban los narcotraficantes libremente cuando estaba el narcoestado”, explicó.

De acuerdo con la publicación en el DOF, la medida también se tomó porque la Marina tiene como misión participar en operaciones de vigilancia, inspección, apoyo y control en el recinto aeroportuario para neutralizar el tráfico de armas, drogas, divisas, mercancía ilegal y evitar el tráfico de personas.

Junto al AICM, la Secretaría de Marina también administra los aeropuertos de Ciudad Obregón y Guaymas en Sonora y el de Ciudad del Carmen en Campeche.

¿Qué labores realiza la Marina en el AICM?

Los mil 500 elementos navales realizan las siguientes operaciones en el AICM:



Vigilancia

Inspección

Apoyo y control para neutralizar el tráfico de armas, drogas, divisas y mercancía ilegal.

Los oficiales también participan en recorridos en las áreas de periferia, ambulatoria, plataformas y sala de monitoreo. Según la Marina, también se trabajará con personal de Sanidad para prevenir enfermedades consideradas como objeto de vigilancia epidemiológica.