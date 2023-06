¿Qué significa que la Marina controle el AICM?

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicará un decreto para que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez” quede al mando de la Secretaría de Marina (Semar). Ante esto, es importante saber qué significa.

Desde el pasado 27 de junio, durante la conferencia matutina, se dio a conocer que el gobierno Federal estaba trabajando en un decreto para ceder el control del AICM a la Semar. “Ha hecho un buen trabajo. Muchos ya lo están notando”, aseveró AMLO este miércoles.

¿Por qué la Marina tomó el control del AICM?

De acuerdo con lo dicho por AMLO, el que la Semar controle el AICM tiene que ver con una decisión para frenar el contrabando, así como para evitar que el área sea controlado por el narcotráfico. Aunado a ello, dijo que esto contribuye a revertir la situación de complicidad entre las autoridades y delincuentes que prevaleció en el periodo neoliberal.

“Se cuida que no entre contrabando, que no entren drogas. Estamos evitando que se llegue al extremo de cuando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lo controlaba el narcotráfico”, dijo. En ese sentido, aseveró que se cuida que no haya contrabando, drogas por la terminal aérea ni robo de maletas como antes sucedía.

#EnLaMañanera | El Aeropuerto Internacional de Ciudad de México estará bajo control de la #Marina confirmó el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/hLbuZJZylU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 28, 2023

AMLO recordó que durante otros gobierno el AICM era controlado por la delincuencia organizada: “Había una clave, creo que 1540, 3545, cuando se hablaba de esa clave en la comunicación al interior del aeropuerto, todos tenían que voltear a ver a otro lado, a las paredes, se paraba todo, bajaban aviones y operaban los narcotraficantes libremente cuando estaba el narcoestado”, explicó.

¿Qué aeropuertos en México quedan bajo el control de la Marina?

Además del Aeropuerto Internacional de la CDMX, la Marina también se encargará formalmente de controlar los aeropuertos de:



Ciudad del Carmen.

Ciudad Obregón.

Guaymas.

Por otro lado, la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tendrá bajo su cargo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (FIA), el de Tulum, Campeche, Puebla, Chetumal y Nuevo Laredo.