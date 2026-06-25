Hoy conmemoramos el Día Mundial del Vitíligo, enfermedad que cambió la piel de Michael Jackson

Hoy, 25 de junio, se conmemora a nivel internacional el Día Mundial del Vitíligo, una enfermedad autoinmune no contagiosa que destruye los melanocitos, un grupo de células especializadas ubicadas en la piel, ojos y vello. Esta condición provoca manchas blancas en la epidermis y se eligió esta fecha en homenaje al aniversario luctuoso del rey del pop, Michael Jackson.

25 de junio | #DíaMundialDelVitiligo 🩺



El vitiligo es una enfermedad de la piel que provoca manchas blancas en distintas partes del cuerpo. Ocurre cuando el sistema inmune destruye los melanocitos, que son las células responsables de producir el pigmento de la piel (melanina).… pic.twitter.com/aOXvCsYJY4 — SALUD México (@SSalud_mx) June 25, 2025

Esto se debe a que el artista ha sido el paciente más famoso de la historia, cuya popularidad usó para visibilizar este padecimiento.

¿Por qué Michael Jackson utilizaba un guante blanco?

El origen de uno de sus tantos distintivos en la industria de la música fue su icónico guante blanco, que lo usó a partir de 1983, cuando tenía 24 años y que coincidió con la aparición de las primeras manchas de vitíligo en la mano.

En el 2009, tras su muerte, el informe forense de su autopsia confirmó el diagnóstico oficial de vitíligo, revelando parches de piel despigmentada y tatuajes cosméticos en cejas, labios y hasta cuero cabelludo, todo para camuflar su enfermedad.

Aquí es donde confirmamos que Michael Jackson no intentaba "ser blanco", sino realizar un tratamiento de cambio de color a base de monobenzona, un potente compuesto químico conocido como Benoquin al 20% utilizado como fármaco despigmentante. Este es el único tratamiento aprobado por la FDA para despigmentar de forma homogénea la piel restante en pacientes con vitíligo severo y extenso.

¿Cómo afecta el vitíligo en el mundo?

Aunque la OMS estimaba históricamente un impacto del 1.5%, un análisis masivo en diciembre del 2024 por el Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, reveló la prevalencia global en el 0.40% de 572 millones de personas.

Asimismo, se detalló que es más común en adultos con un 0.70%, que en niños, con un 0.27%. Tampoco discrimina a hombres y mujeres, pero si tiene su punto más alto en Asia Occidental, con un 0.77%.

Vitiligo en México

Esta enfermedad en nuestro país es una de las más comunes en la piel, pues ocupa el 3º y 5º lugar de la consulta dermatológica general en México. Se estima que impacta a cerca de 1 millón de mexicanos, manifestándose —principalmente— antes de los 20 años en la mitad de los casos.

Finalmente, un estudio mexicano del 2024, del Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua, detalló que en niños del país, la edad promedio de aparición es de 8.7 años, siendo el tipo "no segmentario" —que es el más propenso a extenderse—, pero el más común con un 56.4%.