¿Existen tipos de autismo? Nuevo estudio revela dos variantes biológicas en el cerebro

Un estudio reciente publicó un avance significativo sobre el autismo, o Trastorno del Espectro Autista (TEA), donde lo ubica como algo más que una condición uniforme y única. Los investigadores lograron dividirlo en al menos dos subtipos biológicos distintos.

Imagina que hasta ahora, el autismo se ha diagnosticado viendo cómo se comportan las personas, como si todas las variantes fueran un mismo rompecabezas. Este estudio rompe esa idea al descubrir que, dentro del cerebro, el autismo no es una sola condición, sino que se manifiesta al menos de dos formas biológicas muy distintas.

Más allá de una sola etiqueta: El autismo tiene 2 variantes biológicas

Por un lado, encontraron un grupo de personas donde las conexiones entre sus áreas cerebrales están "desconectadas" o son más lentas, y esto parece estar relacionado con la forma en que las neuronas se comunican entre sí. En el otro grupo, ocurre todo lo contrario: el cerebro muestra una "hiperconectividad", es decir, hay conexiones de más, y esto se vincula con procesos relacionados con nuestro sistema de defensas o inmunitario.

La importancia de esto para la vida real es enorme, porque actualmente intentamos tratar a todas las personas con autismo por igual, pero si entendemos qué está pasando específicamente en el cerebro de cada persona, en el futuro podremos dejar de adivinar.

Desconectados o hiperconectados: La huella que dejan en el cerebro

Te podrás preguntar ¿de qué sirve saber sobre dos subtipos de autismo? Imagina que en lugar de usar un enfoque general, los médicos pudieran identificar si alguien necesita un apoyo enfocado en mejorar la comunicación entre sus neuronas o si requiere otro tipo de atención relacionada con su sistema inmune.

Este trabajo es un primer paso fundamental hacia una medicina personalizada, donde el diagnóstico no dependa solo de observar comportamientos, sino de entender la biología única de cada cerebro. Es como pasar de tener un mapa general y borroso a tener un GPS preciso que nos dice exactamente en qué parte del camino está cada persona, permitiendo ofrecer ayuda mucho más efectiva y humana.

Del diagnóstico general a la medicina personalizada: ¿Por qué esto cambia todo?

El descubrimiento es relevante porque transforma la comprensión del autismo: pasa de ser un diagnóstico clínico ambiguo a ser una condición que puede estratificarse mediante marcadores biológicos objetivos, lo que abre la puerta a intervenciones mucho más dirigidas y efectivas.