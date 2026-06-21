No es aburrimiento: estas son las razones científicas por las que te da sueño con la persona que te gusta

Sentir sueño cuando estás con la persona que te gusta no siempre es señal de aburrimiento o desinterés. Este “efecto” tiene explicaciones más cientificas que ocurren como respuesta del cuerpo. Conoce cuáles son las razones por la que puede provocarte sueño estar con tu pareja.

¿Por qué me da sueño cuando estoy con la persona que me gusta?

¿Alguna vez te ha dado sueño cuando estás con la persona que te gusta? Aunque muchas personas lo confunden con desinterés o aburrimiento, en realidad se trata de una respuesta completamente normal del cuerpo y la ciencia tiene una explicación para ello.

Diversos estudios han encontrado que estar cerca de alguien a quien amas puede generar una profunda sensación de seguridad y bienestar.

Cundo el cerebro percibe que se encuentra en un entorno seguro y agradable, deja de estar en “modo alerta”, es decir, reduce el estado de vigilancia constante que mantiene cuando estamos preocupados, nerviosos o en situaciones que generan tensión.

Como consecuencia, disminuyen los niveles de ansiedad, una reacción emocional que suele provocar inquietud, tensión y un estado de atención permanente.

El amor ayuda a controlar los niveles de estrés

Al mismo tiempo, se relaja el sistema nervioso, que es la red encargada de controlar funciones autómaticas del cuerpo, como la respiración, el ritmo cardíaco y la respuesta al estrés.

Además, pasar tiempo con alguien que amas puede reducir el estrés y ayudar a regular el ritmo cardíaco, es decir, la velocidad con la que late el corazón.

Además, también favorece la liberación de oxitocina, conocida popularmente como la “hormona del apego” o la “hormona del amor”.

Esta sustancia química está relacionada con las emociones de confianza, calma afecto y conexión con otras personas.

Por ello, no es extraño sentir ganas de cerrar los ojos, apoyar la cabeza en el hombro de esa persona o simplemente permanecer a su lado en silencio.

Lejos de ser una señal de desinterés, la somnolencia puede ser una manifestación de confianza y tranquilidad.

En otras palabras, si estar junto a alguien te da sueño, tu cuerpo podría estar enviándote un mensaje: se siente seguro, en paz, libre de tensiones, una sensación que muchas personas describen como sentirse “en casa” al lado de quien aman.