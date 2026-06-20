¿Alérgico a tu sudor? Descubre cuáles son las alergias más extrañas
¿Sabías que algunas personas pueden ser alérgicas a su propio sudor, al agua o al ejercicio? Conoce las alergias más extrañas y cómo se manifiestan.
La Semana Mundial de la Alergia también es una oportunidad para conocer algunas de las reacciones alérgicas más extrañas registradas. Muchas alergias son poco frecuentes, existe y forman parte de condiciones poco comunes que pueden presentarse en algunas personas.
¿La alergia e intoxicación es lo mismo?
Cuando el cuerpo humano reacciona, no siempre lo hace de la forma más “lógica”. Algunas veces interpreta como peligro algunas sustancias que en realidad son inofensivas, y otras veces sí se enfrenta a verdaderos tóxicos.
De ahí surge una confusión muy común: alergia vs. intoxicación. Aunque pueden parecer similares, en realidad son procesos diferentes.
¿Qué es una alergia?
La alergia es una respuesta exagerada del sistema inmunológico, es decir, el sistema de defensa del cuerpo. El sistema normalmente protege contra visus y bacterias, pero en las alergias se confunde y reacciona entre sustancias que no deberían causar daño.
Las sustancias se llaman alérgenos, como el polen, ciertos alimentos, medicamentos, picaduras de insector o los ácaros del polvo.
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Cuando el cuerpo detecta un alérgeno, activa células de defensa que liberan sustancias químicas, como la histamina, la cual es la responsable de muchos de los síntomas típicos de la alergia.
Síntomas más comunes de alergia:
- Estornudos repetitivos y congestión nasal
- Erupciones en la piel o ronchas rojas que dan comezón
- Dificultad para respirar o “silvidos” al respirar
- Hinchazón en labios, lengua o rostro
- En casos graves, puede presentarse anafilaxia, emergencia médica
Mientras que la intoxicación ocurre cuando el organismo entra en contacto con una sustancia tóxica que daña el cuerpo. No es una reacción del sistema inmunológico, sino un efecto químico o biológico del veneno o sustanta dañina.
Alergias más extrañas del mundo
- Alergia al agua (urticaria acuagénica): reacción de la piel al contacto con el agua (sin importar la temperatura, provocando picazón, ronchas y enrojecimiento, incluso con lluvia o sudor.
- Alergia al frío (urticaria por frío): el frío activa una reacción en la piel que causa ronchas, hinchazón o malestar. En casos graves puede afectar todo el cuerpo.
- Alergia al sol (urticaria solar): la piel reacciona a la luz solar con enrojecimiento, picazón o ampollas.
- Alergia al ejercicio (anafilaxia inducida por ejercicio): la actividad física puede provocar urticaria, dificultad para respirar o incluso reacciones graves en algunas personas.
- Alergia a la carne roja (síndrome alfa-gal): se desarrolla tras la picadura de una garrapata. El cuerpo reacciona horas después de comer carne de res, cerdo o cordero.
- Alergia al sudor (urticaria colinérgica): el sudor o el aumento de temperatura corporal provocan pequeños brotes en la pies con picazón intensa.
- Alergia al polen: esta alergia es frecuente, algunas personas reaccionan de forma muy intensa al polen de árboles, pasto, flores, afectando su respiración y vida diaria.