¿Alérgico a tu sudor? Descubre cuáles son las alergias más extrañas

La Semana Mundial de la Alergia también es una oportunidad para conocer algunas de las reacciones alérgicas más extrañas registradas. Muchas alergias son poco frecuentes, existe y forman parte de condiciones poco comunes que pueden presentarse en algunas personas.

¿La alergia e intoxicación es lo mismo?

Cuando el cuerpo humano reacciona, no siempre lo hace de la forma más “lógica”. Algunas veces interpreta como peligro algunas sustancias que en realidad son inofensivas, y otras veces sí se enfrenta a verdaderos tóxicos.

De ahí surge una confusión muy común: alergia vs. intoxicación. Aunque pueden parecer similares, en realidad son procesos diferentes.

¿Qué es una alergia?

La alergia es una respuesta exagerada del sistema inmunológico, es decir, el sistema de defensa del cuerpo. El sistema normalmente protege contra visus y bacterias, pero en las alergias se confunde y reacciona entre sustancias que no deberían causar daño.

Las sustancias se llaman alérgenos, como el polen, ciertos alimentos, medicamentos, picaduras de insector o los ácaros del polvo.

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Cuando el cuerpo detecta un alérgeno, activa células de defensa que liberan sustancias químicas, como la histamina, la cual es la responsable de muchos de los síntomas típicos de la alergia.

Síntomas más comunes de alergia:



Estornudos repetitivos y congestión nasal

Erupciones en la piel o ronchas rojas que dan comezón

Dificultad para respirar o “silvidos” al respirar

Hinchazón en labios, lengua o rostro

En casos graves, puede presentarse anafilaxia, emergencia médica

Mientras que la intoxicación ocurre cuando el organismo entra en contacto con una sustancia tóxica que daña el cuerpo. No es una reacción del sistema inmunológico, sino un efecto químico o biológico del veneno o sustanta dañina.

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