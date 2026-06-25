Venezuela en caos: videos muestran el desastre después de dos terremotos

Venezuela vive momentos de tensión tras registrarse dos terremotos consecutivos que provocaron escenas de caos en diferentes zonas del país. Videos difundidos en redes sociales muestran daños en edificios, afectaciones en vialidades y la movilización de equipos de emergencia ante el riesgo de posibles réplicas.

Strong earthquakes struck west of Venezuela's capital, damaging buildings in Caracas and prompting scientists to warn of potentially heavy casualties and widespread destruction across the South American country https://t.co/11J8i8asSv pic.twitter.com/qXoMumk5l9 — Reuters (@Reuters) June 25, 2026