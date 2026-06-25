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Venezuela en caos: videos muestran el desastre después de dos terremotos

Videos difundidos muestran el caos que dejaron dos terremotos consecutivos, con daños en edificios, calles afectadas y escenas de emergencia en varias ciudades de Venezuela.

Terremotos en Venezuela: imágenes y videos del desastre tras dos sismos consecutivos
Terremotos en Venezuela: imágenes y videos del desastre tras dos sismos consecutivos|Especial

Escrito por: Alejandra Gómez

Venezuela vive momentos de tensión tras registrarse dos terremotos consecutivos que provocaron escenas de caos en diferentes zonas del país. Videos difundidos en redes sociales muestran daños en edificios, afectaciones en vialidades y la movilización de equipos de emergencia ante el riesgo de posibles réplicas.

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