VIDEO: El sobrevuelo que muestra la impactante devastación en La Guaira tras los terremotos en Venezuela

Un panorama desolador y de total destrucción es el que se vive en Venezuela el día después de los devastadores sismos que sacudieron al país. Imágenes obtenidas a través de un sobrevuelo en la región de La Guaira muestran la impactante devastación de la zona costera y urbana, donde decenas de edificaciones colapsaron por completo, dejando calles sepultadas bajo el escombro y a cientos de familias atrapadas.

En los puntos críticos de desastre, los equipos de emergencia locales mantienen labores a contrarreloj para intentar rescatar a sobrevivientes entre las estructuras caídas.

Sobrevuelo en La Guaira muestra la impactante devastación tras terremotos en Venezuela

Hasta el momento, los reportes oficiales preliminares confirman al menos 164 personas muertas y 971 heridas como consecuencia directa de los dos movimientos telúricos de magnitud 7.2 y 7.5 que impactaron el día de ayer 24 de junio. Sin embargo, el balance final de la tragedia podría ser drásticamente mayor y alcanzar niveles catastróficos.

🫓 La Guaira, Venezuela. From the air.



The magnitude of the devastation along the coast is staggering. pic.twitter.com/xLGZMoCFNW — Caracas Chronicles (@CaracasChron) June 25, 2026

México enviará ayuda a Venezuela tras terremotos

Ante la magnitud de la emergencia humanitaria, el Gobierno de México anunció el despliegue inmediato de apoyo internacional para colaborar en las tareas de salvamento. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó el apoyo total de la nación con las víctimas y confirmó que este mismo jueves viajará un contingente especializado rumbo a la zona del desastre.

La mandataria federal detalló que el apoyo inicial consiste en un grupo de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), acompañados por personal médico y de sanidad preparado para atender emergencias en áreas de colapso:

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein reafirma el apoyo de México al pueblo de Venezuela; anuncia la asistencia de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional y personal de salud, luego de los sismos registrados este miércoles. pic.twitter.com/QzcEkcdBTz — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 25, 2026

"Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela, y una vez instalados ahí y habiendo hablado con las autoridades, determinaremos mañana mismo el personal adicional que se requiera para poder ayudar, siempre, a los pueblos que lo necesitan".

La presidenta Sheinbaum de igual manera precisó que es muy probable que durante los próximos días se autorice el envío de más integrantes de las corporaciones de auxilio hacia el país sudamericano, una vez que se evalúen las necesidades en el terreno de manera directa con las autoridades venezolanas.