¿Qué es un doblete sísmico? La explicación tras los dos fuertes terremotos que golpearon Venezuela

Dos fuertes terremotos en Venezuela provocaron caos, destrozos y una declaración de emergencia la tarde de este miércoles 24 de junio. Los sismos, de magnitudes 7.5 y 7.2, formaron parte de un fenómeno conocido como doblete sísmico, una inusual secuencia de dos terremotos principales registrados en un corto periodo de tiempo.

Además de los daños materiales y la movilización de cuerpos de emergencia, los dos terremotos pusieron sobre la mesa un concepto poco conocido para la mayoría de la población: el doblete sísmico. ¿En qué consiste este fenómeno y por qué se diferencia de una réplica convencional?

¿Qué es un doblete sísmico y por qué no se considera una réplica?

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), un doblete sísmico ocurre cuando un terremoto principal de gran magnitud es seguido por otro de dimensiones similares dentro de la misma región y en un periodo muy corto.

A diferencia de una secuencia convencional, el segundo movimiento no es catalogado como una réplica, ya que ambos liberan una cantidad importante de energía y son considerados eventos principales.

El organismo estadounidense explica que este tipo de fenómenos son poco comunes y pueden producirse cuando la ruptura de una falla genera cambios de esfuerzo que desencadenan otro terremoto de magnitud comparable sobre la misma estructura geológica o en una falla cercana.

Incluso señala que existe una baja probabilidad de que los dos sismos más importantes de una misma secuencia presenten magnitudes casi idénticas, lo que convierte a estos episodios en casos de especial interés para la comunidad científica.

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Terremotos en Venezuela activan emergencia y operativos de rescate

En el caso de Venezuela, los dos terremotos registrados este miércoles fueron reportados con magnitudes de 7.2 y 7.5, separados por apenas 39 segundos y con epicentros localizados en la zona de Montalbán, en el estado Carabobo.

La intensidad de ambos movimientos provocó afectaciones en distintas regiones del país, incluida Caracas, donde también se reportaron interrupciones en algunos servicios.

Tras los sismos, el gobierno venezolano activó protocolos de protección civil, desplegó brigadas de búsqueda y rescate y anunció la suspensión de actividades escolares en las zonas afectadas. Asimismo, se informó sobre el cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía mientras se realizaban inspecciones de seguridad y se evaluaban posibles daños en la infraestructura.

Las autoridades también emitieron una declaratoria de emergencia para coordinar la atención a la población y facilitar las labores de evaluación en las entidades con mayores afectaciones.