A medio año de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, iniciara una ofensiva armada contra Irán proyectada para durar pocas semanas, el conflicto conocido originalmente como la Operación Epic Fury se ha convertido en un estancamiento militar y económico de alcance global.

Mientras las tensiones en el Estrecho de Ormuz encarecen los precios de la energía y alteran las dinámicas de seguridad en Ucrania y la Península de Corea, en Teherán la guerra se libra bajo una paradoja central: la total invisibilidad de su máximo dirigente, Mojtaba Khamenei.

El nuevo líder supremo, quien asumió el cargo tras la muerte de su padre, Ali Khamenei, durante los primeros bombardeos conjuntos entre Estados Unidos e Israel, cumple seis meses sin ser visto ni escuchado públicamente por la población iraní, abriendo un intenso debate internacional sobre el mando real en la teocracia.

Three sons of slain Iranian leader Ayatollah Ali Khamenei prayed beside his coffin, but Mojtaba, the son who succeeded him as Iran's ‌supreme leader, did not make an appearance https://t.co/2gnyAzlAhQ pic.twitter.com/lKjLaw4cwY — Reuters (@Reuters) July 5, 2026

¿Por qué no ha hecho ninguna aparición pública Mojtaba Khamenei?

Pese a que las únicas intervenciones atribuidas a Mojtaba Khamenei han sido comunicados escritos leídos en la televisión estatal, el entorno de la Guardia Revolucionaria y altos funcionarios de Irán aseguran que el mandatario se mantiene al frente de la toma de decisiones estratégicas.

Sigue en las sombras por estas amenazas:

Seguridad operacional y riesgo de ataque: Ante la capacidad de rastreo de la inteligencia estadounidense e israelí, las autoridades aplican protocolos de aislamiento absoluto para evitar que transmisiones de video, fotografías o señales de telecomunicaciones revelen su ubicación exacta.

Ante la capacidad de rastreo de la inteligencia estadounidense e israelí, las autoridades aplican protocolos de aislamiento absoluto para evitar que transmisiones de video, fotografías o señales de telecomunicaciones revelen su ubicación exacta. Secuelas físicas: Reportes de inteligencia e informes diplomáticos señalan que el líder sobrevivió a los bombardeos iniciales con lesiones severas y quemaduras en el rostro. Evitar su exposición previene proyectar una imagen de debilidad ante la población y sus adversarios.

Reportes de inteligencia e informes diplomáticos señalan que el líder sobrevivió a los bombardeos iniciales con lesiones severas y quemaduras en el rostro. Evitar su exposición previene proyectar una imagen de debilidad ante la población y sus adversarios. Perfil de inteligencia: Históricamente, Mojtaba Khamenei operó como operador de bajo perfil dentro del aparato de seguridad iraní, por lo que el manejo en la clandestinidad se alinea con su estilo de gestión previa.

El ascenso del mando militar

Ante la ausencia física de la cabeza del régimen, la Guardia Revolucionaria de Irán, encabezada operativamente por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional —en coordinación con el presidente Masoud Pezeshkian y el presidente del parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf—, ha asumido el control efectivo del Estado para mantener la disuasión militar y contener el colapso del rial.

Por su parte, el conflicto ha dejado severas secuelas para Estados Unidos y la seguridad internacional. La alta demanda de proyectiles interceptores por parte de las bases estadounidenses e Israel provocó la escasez de suministro para Ucrania, dejando a la capital, Kyiv, vulnerable ante la ofensiva de Rusia. La paralización del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz forzó a Estados Unidos a aliviar sanciones al crudo ruso para frenar el alza de precios en los combustibles, otorgando un respiro financiero a Moscú.

El traslado de activos navales, como portaaviones de la Sétima Flota, hacia el Mar Arábigo dejó temporalmente desprotegidas zonas estratégicas del Mar de China Meridional y Corea del Sur.

Con el paso hacia la Operación Economic Outcast impulsada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para asfixiar financieramente a Irán, el conflicto evoluciona hacia una fase de desgaste sostenido donde el pueblo iraní soporta la peor parte del costo económico, mientras Teherán y Washington continúan lejos de un acuerdo diplomático.