El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, promete venganza por la muerte de su padre durante los funerales masivos

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, rompió el silencio este sábado a través de un comunicado escrito transmitido por la televisión estatal. En el mensaje, el mandatario juró vengar la muerte de su predecesor y padre, el ayatolá Ali Khamenei, quien falleció el pasado 28 de febrero a causa de un ataque aéreo conjunto perpetrado por fuerzas de Estados Unidos e Israel.

La declaración oficial califica la represalia como una "demanda de la nación" que se cumplirá de manera certera. Sin embargo, el texto añade un matiz global al señalar que la misión divina de castigar a los responsables no dependerá únicamente de las fuerzas iraníes, sino también de las acciones que ejecuten las "personas libres alrededor del mundo".

🇮🇷 Iranian media says up to 43 million people attended the funeral ceremonies for slain Supreme Leader Ali Khamenei.



The 6-day event spanned 5 cities: Tehran, Qom, Najaf, Karbala, and Mashhad.



State outlet Press TV called it "the largest procession the world has ever… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 10, 2026

No se ha aparecido en público el nuevo Líder Supremo

El pronunciamiento ocurre apenas un día después de que concluyeran las masivas ceremonias fúnebres de Ali Khamenei, quien gobernó el país durante 37 años y fue sepultado en el santuario más sagrado de la nación ante una enorme multitud en la ciudad de Mashhad.

A pesar de la relevancia del mensaje, la figura de Mojtaba Khamenei sigue rodeada de hermetismo:

Desde que asumió el cargo el pasado 8 de marzo con el respaldo de la Guardia Revolucionaria, no se ha publicado una sola fotografía, video o grabación de audio con su voz.

Fuentes de inteligencia señalan que el actual líder supremo sufrió desfiguración facial y otras heridas de gravedad durante el mismo bombardeo en el que murió su padre.

La prolongada ausencia del ojo público alimenta la incertidumbre entre los ciudadanos iraníes, quienes exigen ver al mandatario a pesar de las lesiones reportadas.

La tregua con Estados Unidos en peligro

Las amenazas de la administración iraní son durante la misma semana de intensos intercambios de fuego entre tropas estadounidenses e iraníes, lo que pone en riesgo el alto al fuego pactado originalmente para poner fin a cuatro meses de hostilidades.

Pese a la escalada de violencia en la región, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró formalmente el término del cese al fuego el pasado viernes, pero aseguró que ambas naciones acordaron mantener abiertos los canales de comunicación y continuar con las mesas de negociación diplomática debido a los beneficios económicos que proyectaba el acuerdo inicial.

Trump advierte que ordenó arrasar a Irán ante cualquier atentado

La reacción de la Casa Blanca ante las amenazas de Teherán no se hizo esperar, a través de las redes sociales del presidente Donald Trump. El mandatario estadounidense reveló que ha dejado instrucciones precisas al Pentágono para bombardear a la república islámica a "niveles nunca antes vistos" y que tienen listos un millar de misiles apuntando a su territorio en caso de que se intente o se ejecute un complot para asesinarlo. Aunque aclaró en una entrevista que los servicios de inteligencia no han detectado un plan hostil reciente en su contra, reconoció que sabe perfectamente que ha estado en el primer lugar de la lista de objetivos de ese país desde hace años y que las fuerzas norteamericanas responderán con una fuerza destructora sin precedentes si cumplen su advertencia.