¡Accidente en la México -Cuernavaca! Poste cae sobre combi de transporte público de la Ruta 18

Aparatoso accidente enciende las alertas en Morelos . Una combi de transporte público de la Ruta 18 quedó con daños materiales luego de que un poste colapsara sobre ella la noche del sábado 3 de octubre, cuando circulaba por la carretera federal México -Cuernavaca , a la altura de la base de la Ruta 12 .

El vehículo quedó detenido a un costado de la carretera, entre la vegetación y parte del cableado que cayó junto con la estructura; a pesar de lo aparatoso del percance, el accidente no dejó personas lesionadas, de acuerdo con los reportes disponibles, aunque la unidad permaneció en el sitio durante varias horas.

¿Qué pasó con la combi de la Ruta 18?

El poste cayó directamente sobre la unidad de transporte público , provocándole daños materiales. Después del accidente, el vehículo quedó fuera de circulación y permaneció en ese punto durante la noche.

Fue hasta este domingo cuando el propietario acudió para retirar la unidad del lugar, mientras se realizaban trabajos relacionados con el retiro de la estructura y el cableado.

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CFE trabajó en el retiro del poste

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudió a la zona para retirar el poste que había quedado sobre la carretera México-Cuernavaca, además del cableado que terminó derribado tras el percance. Las maniobras se realizaron durante este domingo y ocasionaron tránsito lento en el tramo donde ocurrió el accidente.

Reportan afectaciones a la circulación

La presencia del poste, los cables y posteriormente los trabajos para liberar la zona complicaron el paso de vehículos por este punto de la carretera federal México-Cuernavaca.

Las autoridades y personal que trabajaba en el lugar recomendaron tomar precauciones al circular por la zona mientras concluían las labores.

Hasta el momento, la información disponible establece que el percance dejó daños materiales en la unidad de la Ruta 18 y afectaciones a la circulación, sin reporte de personas lesionadas.